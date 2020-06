Alrededor de 15.000 locales comerciales reabren sus puertas en el país

Luego de dos meses de cierre producidos por la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, desde el pasado 1 de junio se viene dando la reapertura de centros comerciales en el país.

Según la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), desde la semana pasada hasta hoy son unos 15.000 locales comerciales, de los 41.108 registrados en 251 centros comerciales del país, que reabrieron sus puertas.



Es decir, por ahora, el 45 por ciento de los centros comerciales de Colombia se encuentra abierto.

La primera ciudad en hacerlo fue Medellín, donde hay optimismo en la recuperación económica de este sector tras cerca de tres meses de cierre. Claudia Jaramillo, directora ejecutiva de la Asociación de Centros Comerciales (Asocentros), dijo que el número de visitantes se ha venido reactivando considerablemente.



“El tráfico de cada centro comercial depende de su tamaño y ubicación, pero podríamos decir que el estimado es entre un 10 o 15 por ciento de los visitantes que acostumbrábamos a recibir”, manifestó la directiva.



Para que los medellinenses puedan asistir a los centros comerciales deben estar inscritos en las plataformas ‘Medellín me cuida’ y ‘CoronaApp’, asistir solo los días de su pico y cédula y llevar puesto el tapabocas.



Durante la prueba piloto que se hizo en la capital de Antioquia con los centros comerciales Mall de la Frontera, Gran Plaza y Oviedo, fueron 37.000 las personas que los visitaron en cuatro días.

Centros comerciales pudieron invertir hasta 120 millones de pesos en dotación de elementos de protección. Foto: Cortesía

De acuerdo con Carlos Betancourt, director de Acecolombia, solo en un mes como abril, los centros comerciales registraban ventas de 3 billones y medio de pesos, 110.000 millones de pesos en un solo día.



“En los centros comerciales permanecían abiertos los supermercados y las farmacias, podríamos decir, entonces, que un 85 por ciento de esas ganancias se vieron afectadas”, señaló Betancourt.

En Cali, desde este viernes se dio la reapertura en cinco centros comerciales y también de 3.400 locales en el centro.



La reactivación de este sector en la capital del Valle, que genera unos 140.000 empleos, se logró tras una reunión entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, con el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



El centro comercial Chipichape, ubicado en el norte de la ciudad, recibió este fin de semana unos 7.000 visitantes. Allí, sus directivas señalaron que están aplicando medidas como la desinfección de los carros de mercado, así como en cada ingreso de personas a los locales.



En Unicentro, en el sur de la capital del Valle, su gerente general, Gustavo Jaramillo, dijo que se está tomando la temperatura al ingreso de toda la ciudadela comercial, así como en los locales, y que se instalaron lavamos al paso de los visitantes. El complejo puede albergar a unos 12.000 visitantes.

Los protocolos de bioseguridad establecidos requirieron de inversiones iniciales de entre 50 y 120 millones de pesos, dependiendo del tamaño del centro comercial FACEBOOK

Jaramillo precisó que no está permitido el ingreso de niños de 12 años o de menos edad, ni de adultos mayores de 70 años o más. "Si tiene más temperatura de 37 grados, no se puede entrar; si no tiene tapabocas, tampoco".



Cada espacio tiene solo el 30 por ciento de ocupación. Hay señales para guardar la distancia y alcohol glicerinado”, dijo el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés.



Albeiro Aristizábal, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Centro de Cali (Grecocentro), dijo que los comerciantes han sido disciplinados para esta reapertura que permitirá que 10.000 personas vuelvan a sus labores. En el centro de Cali hay circuitos de tamizaje dentro de las 12 manzanas autorizadas para la actividad comercial.



En otros centros comerciales, como Centenario, esperan desde este lunes recibir a más de 2.000 clientes. Pueden ingresar visitantes a cada local, según los metros cuadrados. En muchos no pueden superar las cinco o 10 personas.



Carlos Betancourt manifestó que los preparativos para cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos requirieron de inversiones iniciales de entre 50 y 120 millones de pesos, dependiendo del tamaño del centro comercial.

Las dificultades

En Bucaramanga, 2.423 locales comerciales abrieron sus puertas la semana pasada. Vladimir Puentes Arango, gerente del centro comercial sanandresito La Isla, dice que “se ha visto movimiento, pero no con la misma afluencia que se veía antes; el aforo que estamos teniendo es de 10 por ciento”, indicó Puentes.

Pocas personas visitaron los centros comerciales de Medellín en su día de reapertura. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Bucaramanga es reconocida en el país por la marroquinería. En este centro comercial hay 250 comercios dedicados al calzado que, por medidas de bioseguridad, no pueden dejar medir los zapatos a sus clientes, hecho que afecta la venta. “Lo hacemos por cuidado de todos. Hay clientes que no compran porque no se pueden medir el calzado”, indicó Puentes.



En tiendas de ropa, las vendedoras coincidieron en que “la gente no quiere tocarla, y eso dificulta la compra”.

En Barranquilla, el centro comercial Mall Plaza, conocido también como Buenavista III, y el Único abrieron este domingo sus puertas al público en Barranquilla.



Algunos locales de ropa abrieron en ambos, pero el movimiento de personas ingresando era, en el comienzo de la tarde, escaso.



En el Buenavista III había que registrarse electrónicamente o de forma manual para ingresar.

Los otros centros comerciales del norte de la ciudad, como Buenavista I y II, Villa Country y Americano, abrirán este lunes. Igualmente lo hará el más concurrido de todos, Portal del Prado, cerca del centro.



El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, indicó que “el cumplimiento de aforo reducido nos va a demostrar en Colombia y el mundo que Barranquilla no se detiene”.

NACIÓN

En Twitter: @ColombiaET