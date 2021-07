Reanudaron la búsqueda del avión desparecido cerca de Villavicencio

Con las primeras horas de la luz del día de este viernes, personal de búsqueda y rescate reanudó la búsqueda del avión DC-3, matrícula HK 28-20, que despareció el jueves minutos después de despegar del aeropuerto vanguardia de Villavicencio.

La Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea Colombiana, los organismos de socorro y la empresa Aerolíneas Andinas S.A. (Aliansa) adelantan las labores de búsqueda del avión al occidente de Restrepo, municipio vecino de Villavicencio.



Aliansa informó que este jueves no fue posible la ubicación de la nave y la tripulación integrada por los capitanes John Acero y Carlos Cortés, así como por el técnico Carlos Olaya, debido a las malas condiciones climáticas.



Desde la misma noche del jueves, los grupos de búsqueda y rescate se reunieron para coordinar los operativos de búsqueda del avión, con el que la que torre de control del aeropuerto Vanguardia perdió comunicación a las 7:05 de la mañana del jueves.



Un helicóptero de la Fuerza Aérea habría recibido señales del equipo de localizador de emergencias, pero por las condiciones climática, se presentó mucha nubosidad en la zona y no pudo ingresar al lugar.



Una persona cercana a la familia de uno de los pilotos suministró a EL TIEMPO una foto de la que dijo ser el avión siniestrado, que fue tomada por un dron hacia las 5:00 de la tarde de este jueves, en el sitio La Milagrosa de Restrepo.



La familia de uno de los pilotos dijo que preferían no referirse a la foto, en la cual el avión aparece en medio de una espesa selva, ni dar detalles del tema y se limitó a remitirse a las informaciones que suministren la Aeronáutica Civil y los organismos de socorro.

