Reinician búsqueda de niño de 5 años desaparecido en Minca, Magdalena

Tras lograrse la liberación del niño Cristo José en Norte de Santander, los habitantes del corregimiento de Minca en Santa Marta, reclaman ahora también resultados positivos de las autoridades en la búsqueda del menor de 5 años Alberto Cardona Sanguino, quien completa 21 días desaparecido.

En este caso, dice la comunidad, no ha existido la misma efectividad y esfuerzos para hallar al menor, al punto que las exploraciones en la zona por parte de los organismos de rescate y Policía habían sido suspendidas pero se reanudaron en las últimas horas.

"Si bien Alberto es hijo de un campesino y no goza de reconocimiento, como todo menor de edad debe demandar un compromiso especial para ponerlo sano y salvo, pues su vida está corriendo peligro", señaló Martina Carrasquilla, habitante de la vereda Tigrera, donde vivía el niño junto a su padre y hermanos de 7 y 10 años.



El mayor Eduardo Vélez, director de la Defensa Civil, expresó que, contrario a lo que dice la comunidad, sí fue dispuesto un equipo especializado para el hallazgo del pequeño Alberto, sin embargo, las labores hasta hoy han sido infructuosas.



"Hemos contado con varias unidades de búsqueda y rescate, las cuales han cubierto toda la localidad, lamentablemente no hemos dado con el paradero del niño", señaló.



Cinco días después de realizarse la toma de Minca y sus alrededores, se anunció la suspensión de la misma, por lo cual el hallazgo del menor quedó a cargo de la Policía, al descartarse, de momento, que estuviera desaparecido y aumenta la posibilidad de que se tratara de un rapto.



Al no haber ningún tipo de respuesta de las autoridades, la comunidad de Tigrera, el pasado 27 de septiembre, bloqueó la vía a Minca para protestar por considerar que ha faltado interés en la búsqueda de Alberto Cardona.



Entre tanto, el Alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, en las últimas horas ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca al paradero del niño.



"No nos hemos quedado con los brazos cruzado, estamos trabajando arduamente para que Alberto aparezca y podamos brindarle la asistencia respectiva como lo hemos venido haciendo con sus hermanos", dijo el mandatario.



Cabe precisar, que el menor de 5 años y los otros dos niños de 7 y 10 años quedarían al cuidado del Icbf, ante la muerte de su padre Alberto Ramón Cardona Tapia, cuyo cuerpo fue encontrado boca arriba, sobre una piedra y en un lugar boscoso retirado del río.



Cardona Tapia, el pasado 20 de septiembre, salió en compañía de su hijo menor hacia el colegio de la población y desde entonces no se supo nada de ambos.



El padre fue hallado días después con tiros en su cuerpo, mientras que sobre el niño de cinco años no hay ninguna pista.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA.