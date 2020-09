Montería ya tiene 2.500 empleos reactivados

La reapertura de distintos sectores de la economía en la capital de Córdoba trajo consigo la reactivación de al menos 2.500 empleos formales.



Tan solo en el sector gastronómico regresaron a sus puestos de trabajo mil empleados con la puesta en funcionamiento de restaurantes y cafeterías.



Aunque se mantienen restricciones y tan solo un 40 por ciento de los trabajadores de esos lugares han vuelto a sus labores, la cadena de alimentos es una de las que más ha logrado la normalización con la puesta en funcionamiento de sus locales.

También se dio la reapertura de sectores como el transporte terrestre y aéreo, el comercio en almacenes y ferreterías, y la atención controlada en oficinas, lo que ha repuntado los indicadores de formalización del empleo.



Al menos 45 templos religiosos, incluyendo la Catedral San Jerónimo de Montería también abrieron sus puertas, dando paso al comercio de objetos y cartillas religiosas.



"Si Montería sigue con esa senda de responsabilidad y seguimos cuidándonos, en poco tiempo tendremos toda la economía funcionando", dijo el alcalde Carlos Ordosgoitia.



Pero indicó que esta apertura debe ir acompañada del cuidado y el autocontrol.

(Además, lo invitamos a leer: Con maquinaria pesada abrirán boca de El Laguito en Cartagena)

Evalúan que el comercio cumpla con los protocolos de bioseguridad. Foto: Archivo particular

"Hoy más que nunca se requiere el compromiso de los monterianos, el coronavirus todavía sigue en la ciudad, la pandemia sigue viva, pero depende de todos, de la rigurosidad, de la eficiencia en el manejo de los protocolos", explicó Ordosgoitia.



El mandatario insistió en que esas cifras llenan de optimismo, pero no se puede bajar la guardia, toda vez que el coronavirus sigue en Montería y la pandemia aún no se ha ido.



"Les pido a todos autorregularse, no dejar de usar la mascarilla, distanciamiento físico, lavarse muy bien las manos, esas son medidas menores pero que tenemos que seguir aplicándolas para que no siga propagándose el virus", insistió.



Se refirió además al trabajo que están adelantando para la apertura gradual y responsable de bares y otros restaurantes y para que se permita el consumo de licor, bajo estrictos protocolos, luego que el Gobierno Nacional hubiera expedido la resolución que lo autoriza.

"Debemos prepararnos para que su reactivación sea sostenible, lo que requiere de un gran compromiso de parte de los administradores y de los ciudadanos, pues no podemos bajar la guardia!", afirmó.



Finalmente, dijo que los sectores que tienen apertura programada son gimnasios, centros de entrenamientos, box, estudios funcionales y moteles, los cuales están haciendo las adecuaciones reglamentarias para entrar en operación.

(También lo invitamos a leer: El relato de la policía encubierta que venció a peligroso sicario)

Les pido a todos autorregularse, no dejar de usar la mascarilla, distanciamiento físico, lavarse muy bien las manos, esas son medidas menores pero que tenemos que seguir aplicándolas... FACEBOOK

TWITTER

Para este fin de semana que se celebra el Día de Amor y Amistad, las autoridades locales desplegarán controles estrictos en lo que se refiere a la concurrencia de personas en sitios públicos, almacenes y restaurantes.



Aunque los centros de diversión nocturnos aún no están en funcionamiento, se prevé que la gente salga en plan de paseo a sectores como playas o fincas de recreación, ante lo cual serán instalados puestos de control en las vías para verificar el aforo máximo en los vehículos que será de cuatro personas por automotor.

Más noticias en Colombia

Indígenas tumbaron la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar

Video: personero municipal agredió a un adulto mayor por una mascota

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Córdoba