En Montería reabren bares y restaurantes que ofrecen 7 mil empleos

Montería levantó las medidas de ley seca y toque de queda y dio paso a la ampliación de horario para el funcionamiento de bares y restaurantes, que de inmediato anunciaron la colocación de 7 mil puestos de trabajo.



Al menos 400 establecimientos nocturnos abrieron sus puertas, amparados en el decreto 0318 de la Alcaldía de Montería que establece las nuevas condiciones de funcionamiento.



Juan Carlos Rodríguez, presidente de Asobares capítulo Montería, dijo que la ocupación laboral tendrá un repunte al ser contratado el personal que se requiere en estos establecimientos, además del empleo indirecto que se genera alrededor de sus negocios.



"Muchos de los empleados de este sector estaban con licencias no remuneradas y esperamos que ahora se reactiven cervecerías, licorerías, toda la cadena de distribución y de valor alrededor de la actividad nocturna en Montería", dijo Rodríguez.



Indicó que desde que se inició el plan piloto de reactivación, 160 bares y 100 restaurantes de la capital cordobesa estaban trabajando a media marcha sin lograr la recuperación del descalabro económico causado desde que se ordenó el confinamiento.



El alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia, dijo que, tras la apertura del sector de gastrobares, cerca del 52% de los empleos será para los jóvenes entre 18 y 29 años de edad.



"Esto es algo supremamente importante para la ciudad en materia de empleabilidad, de desarrollo para las familias, sobre todo las vulnerables, las que más lo requieren en estos momentos", dijo Ordosgoitia.



La noticia se conoce en momentos en que el Dane revela que el desempleo en Montería alcanzó el 16,3% durante el mes de abril, ubicando a la ciudad en el octavo puesto de desocupación a nivel nacional. La informalidad se mantiene en un 58,6%.



"Ahora, con responsabilidad, el gobierno espera que los monterianos respondan con disciplina para reactivar la economía, restablecer la empleabilidad y no tener que regresar a confinamientos", agregó el alcalde de Montería.



Los establecimientos que podrán abrir sus puertas son los autorizados en el piloto de apertura que se realizó en octubre de 2020, los cuales deberán cumplir con los protocolos biosanitarios para poder volver a prestar sus servicios.



Reuniones sociales con no más de 50 personas

De domingo a miércoles hasta las 11:59 p.m.; de jueves a sábado hasta las 2:00 a.m.



Fenalco y Asobares deberán ser rigurosos en el cumplimiento de los protocolos biosanitarios.



La reactivación de este sector de la economía se da luego de que el gobierno nacional estableciera nuevos criterios para definir las medidas restrictivas en las ciudades, teniendo en cuenta que la ocupación de UCI no supere el 85 por ciento.



El decreto también establece que se podrán realizar reuniones sociales cuyo aforo no supere las 50 personas.

