La propuesta del presidente Gustavo Petro sobre que la población pague el servicio de transporte masivo a través de la factura de energía y se subsidien a los estratos más bajos ha causado diversas reacciones en las alcaldías de las capitales con estos sistemas y en las administraciones de estas entidades.



Este sábado, en su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia propuso que a través de una pequeña cuota en la factura de la luz se pagara el transporte público cada mes "y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea", indicando que con esa tarifa adicional se podría subsidiar a las clases menos favorecidas y se evitarían los “déficits monumentales en las finanzas del transporte público”.

Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los dias y durante el tiempo que sea?



— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2023

"Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas. Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema", escribió el mandatario.



Añadió que "los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”.



El MIO, de Cali, es de los sistemas de transporte masivo que está en peor crisis financiera, pues su cantidad de usuarios diarios no alcanza para financiar su operación y sus rutas son insuficientes. Foto: Archivo EL TIEMPO

Desde Cali, Cartagena y Medellín la idea ha despertado cierto interés por parte de los alcaldes, quienes manifestaron que se necesitan más detalles pero que la idea es válida, aunque sí tienen algunos reparos.



Entre tanto, las empresas administradoras de los servicios: Metro, MIO, Transcaribe y Transmetro, han aseguraron que están de acuerdo en que debe existir un mejor sistema de financiación, teniendo en cuenta que todas están -en mayor o menor medida- en crisis financieras, pero que todo esto deberá ser estudiado meticulosamente.



Al MIO le preocupa la financiación de la operación



Para el alcalde Jorge Iván Ospina y el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, es una propuesta válida, aunque con sus más y sus menos e interrogantes que urgen resolverse.



El alcalde de Cali dijo al respecto: “Me parece una idea maravillosa que posibilitaría luchar contra el transporte informal, que posibilitaría cobertura del transporte público, que posibilitaría que fuese diferenciada en la medida en que los estratos populares que más usan el transporte público puedan utilizarlo, ampliaría coberturas y también posibilitaría tener sistemas más limpios”.



MIO en el norte de la ciudad, cerca de la Torre de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

Señaló que su administración le apostaría a esta iniciativa. “A nosotros nos gusta la propuesta y cabalgaríamos en la propuesta”, apuntó.



Pero el mandatario indicó que sí debe haber un sistema de sostenimiento del sistema. “Tal vez se podría hacer de manera mixta, que exista un pago por parte del ciudadano barato y una cofinanciación por parte del Estado. De esta manera nos quitamos de encima contratos leoninos que hoy se tienen con operadores y podríamos tener un sistema que hoy se tiene con operadores”, agregó.



El presidente de Metrocali coincide con el alcalde en cuanto a que debe existir una alternativa de financiación, sobre todo, teniendo en cuenta la crisis del MIO, que no ha alcanzado a cubrir toda la demanda de pasajeros ni tiene toda su flota en las calles en 15 años de funcionamiento.



La crisis del sistema de transporte público sigue rodando en el MIO y está en la fase de la reestructuración del masivo, teniendo en cuenta la ley 550 de insolvencia económica que viene desde 2019, así como deudas, demandas y laudos arbitrales contra el masivo.

La crisis del sistema de transporte público sigue rodando en el MIO y está en la fase de la reestructuración del masivo Foto: Archivo EL TIEMPO

“El presidente ha generado varias incidencias con esa afirmación. La gratuidad como tal puede existir, pero alguien tiene que pagar porque hay un costo operativo”, afirmó el presidente de Metrocali.



El funcionario planteó la necesidad de que se genere una fuente directa de financiación del sistema o subsidios cruzados, mediante servicios públicos.



Frente a la gratuidad, “debe existir, pero como lo digo yo, alguien tiene que pagar. ¿Lo va a pagar el Gobierno Nacional? ¿Quién? Hay un déficit sobre lo que vale la operación”. Además, se preguntó qué pasa con el subsidio de transporte que se paga a los empleados. ¿Dónde termina? ¿Por qué no se hace un cruce para incentivar el subsidio?



'Propuesta promueve el uso del servicio público': Transmetro



Por su parte, Transmetro indicó, a través de un comunicado, que la idea es "consecuente con el anhelo de que los sistemas logren ser sostenibles, promueve el uso del servicio público y plantea desde la agenda del Gobierno Nacional una alternativas de solución, la cual consideramos positiva".



Y por tratarse solo de un pronunciamiento, hasta el momento, desde la gerencia de Transmetro prefieren guardar "prudencia y estar atentos al desarrollo del mismo".



Transmetro indicó, a través de un comunicado, que la idea es "consecuente con el anhelo de que los sistemas logren ser sostenibles. Foto: Cortesía

"Es necesario recordar que el transporte público tiene la connotación de esencial, y que de llegar a garantizar su servicio, sin duda mejoraría la movilidad en las ciudades donde hay sistema de transporte público masivo", explicó la entidad.

Transmetro es el sistema de transporte público masivo de Barranquilla y su área Metropolitana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Para el analista económico Roberto Morales la medida socialmente hablando podría ser "magnifica porque va a aliviar de alguna manera los costos ligados al tema del transporte en el que muchas familias se verán beneficiadas".



Pero anexarlos a la factura de energía no cree que sea buena idea. El experto dice que en economía esta propuesta recibe el nombre de "bienes elásticos": “Afectaría indiscutiblemente el bolsillo de los colombianos, en donde el promedio se gana un salario mínimo. Hay que tener sumo cuidado y mirar qué estrategias podría crear el Gobierno para comenzar a subsidiar el transporte, pero no generalizar toda la población, porque no todos trabajan y no todos se movilizan a través del sistema masivo".



Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de logística y movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, apoyó en principio la idea del mandatario, aunque asegura que hay que "asincerarla con datos".



Insistió en que "lo que se recibiría mensualmente a través del recibo de la luz debería compensar (como mínimo) los costos operacionales mensuales del sistema de transporte. Obviamente hay beneficios para los hogares e individuos".



En Cartagena Dau pide subvencionar, no pasajes gratis



El alcalde de Cartagena, William Dau, en un pronunciamiento enviado a EL TIEMPO, explicó que "la idea es novedosa, creativa y vale la pena estudiar, analizar y modificar. Hay que ajustar según lo que se pueda concluir con expertos y la ciudadanía".



Sin embargo, señaló: “Es un muy buen punto de partida, pero el gran problema que veo es que para que sea gratis para todos ya no sería una pequeña cuota, sino mayor y eso el bolsillo de la gente no lo aguanta", subrayó.



Patio Portal de Transcaribe en Cartagena. Foto: Transcaribe

Y otro pero que le puso el mandatario distrital es que la cuota debe ser "para subvencionar, no para subsidiar ni dar pasajes gratis".



Por su parte, Leonardo Jiménez, director de Cedetrabajo en Cartagena, le dijo a este medio que la propuesta de cobrar las cuotas a través del recibo de la energía no resulta ser tan viable, sobre todo en la región Caribe, teniendo en cuenta las altas tarifas que se padecen.



"Habría que aumentar los recibos de energía para financiar los costos del transporte masivo, en el caso específico de Cartagena y la Costa, por tener un régimen de tarifa especial, en el que nos cobran por las pérdidas de energía eléctrica se haría inviable", analizó, y concluyó que la propuesta del mandatario colombiano no es viable ya que "terminaría generando más problemas de pobreza y desigualdad". ​



El Metro de Medellín espera más información y Metrolínea no se pronuncia



Al ser consultados por la idea del Presidente Petro, desde el Metro de Medellín reconocieron la importancia de buscar mecanismos para fortalecer la sostenibilidad del sistema y favorecer a los usuarios.



Desde allí también fueron muy enfáticos al manifestar que “en el momento que tengamos más detalles de la propuesta podríamos dar un concepto basado en nuestros análisis técnicos".

Desde el Metro de Medellín anunciaron que esperarán más detalles de la idea del presidente Petro. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, a través de sus redes sociales respaldó la propuesta del presidente Petro con dos publicaciones donde dijo: "Sería un cambio trascendental" y "Rara vez coincidimos todos. Hagamos de esta idea una realidad pronto".



De otro lado, Metrolínea, en Bucaramanga, le dijo a EL TIEMPO que por el momento no habrá pronunciamientos sobre la idea que comunicó el presidente en sus redes sociales.

Metrolínea será liquidada por su deuda millonaria y deficiencia en el servicio. Foto: Metrolínea

Cabe recordar que es un hecho que el Sistema de transporte Masivo Metrolínea no va más, pues se tomó la decisión de disolver la entidad y que sea liquidada, recomendada precisamente por el Gobierno Nacional porque el sistema tiene una preocupante deuda millonaria y se suma las quejas de los usuarios de que no hay rutas suficientes que presten un efectivo servicio de transporte.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO