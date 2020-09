Laura Tobón dice que vivió una película de terror en la Ciénaga Grande

A través de sus historias de Instagram, la modelo Laura Tobón narró los momentos de pánico que vivió durante un paseo que organizó con su esposo y familia por la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Tobón dijo que lo que empezó como un paseo en bote inolvidable terminó siendo “una película de terror”.



Los mensajes y fotos que publicó en su red social, según manifestó, tenían la intención de que a través de su amarga experiencia, evitar que otras personas pusieran en riesgo sus vidas contratando servicios de navegación que no cumplan el lleno de requisitos para movilizarse.



“Antes de montarse a cualquier embarcación revisar que absolutamente todo esté en orden: los protocolos de seguridad del bote, la experiencia de la tripulación a bordo, el clima...”, expresó.

La modelo @lauratobonyepes agradece a la @ArmadaColombia y a pescadores por la labor de rescate que permitió ponerla a salvo a ella y otras 14 personas, luego de quedar a la deriva en la Ciénaga Grande de Santa Marta @ELTIEMPO pic.twitter.com/MkXYAhmeGK — Roger Urieles (@Rogeruv) September 27, 2020

La advertencia la hizo la modelo colombiana, ante las fallas que cometió el conductor de la lancha en la que se movilizaba junto a otros 14 familiares, que generó que quedaran durante cinco horas a la deriva en medio de la noche en el complejo lagunar.



Laura Tobón aseguró que junto a su esposo siempre le ha encantado descubrir lugares únicos y mágicos. Por eso decidieron emprender un recorrido por la Ciénaga Grande de Santa Marta en el que además quisieron invitar a sus familiares.



Contó la modelo que todo iba bien hasta que “de un momento a otro el bote entró a una tormenta (a la que en ningún momentos nos debíamos haber metido. La tripulación nos calmaba diciendo que era normal y que estábamos seguros. Salimos de la tormenta y minutos después nos avisaron que el bote estaba sin gasolina, sin señal de celular y sin saber exactamente dónde estábamos”.

Lo más preocupante es que la tripulación que comandaba la embarcación tampoco tenía radio para pedir ayuda, la embarcación no contaba con GPS, no habían luces de bengala o linterna, lo que dificultaba su ubicación y que pudiera ser auxiliada. “De 4 p.m. a 9:30 p.m. estuvimos quietos, sin entender dónde estábamos”, añadió.



Entre la preocupación y el miedo de no saber qué hacer, Tobón expresó que se subió en el techo de la lancha y allí alcanzó un poco de señal con la que pudo pedir ayuda y enviar su ubicación.

Finalmente, la Armada Nacional con la ayuda de pescadores llegaron hasta la embarcación y rescataron a los 14 turistas.



Igualmente las autoridades marítimas impusieron las respectivas sanciones al capitán de la lancha y a los tripulantes.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv