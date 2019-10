Reacciones a reportaje sobre el crimen de Karina García

Luego de la publicación del artículo ‘Alguien odiaba demasiado a Karina’, sobre el crimen de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca), publicado en este medio el 24 de septiembre, el exalcalde de ese municipio Rubén Devia y la líder Francia Márquez declararon que sus vidas corren peligro.

En el artículo se menciona que Karina, asesinada el primero de septiembre por un grupo armado, “en círculos íntimos decía que solo temía a Rubén Darío Devia, exalcalde al que ella fustigó, primero como concejala y después en su calidad de personera, por considerarlo un corrupto. Repetía que quería quitarla de en medio para evitar que derrotara a su candidato, César Cerón”.



Y en el mismo texto, Devia y Cerón niegan todo. “¿Por qué una acusación tan grave si nunca ha sido mi estilo? Nunca hubo una confrontación personal con ella ni una discusión”, afirmó Devia. Mientras que César Cerón manifestó: “Jamás en la vida he pensado en hacer nada contra nadie, nunca he sido una mala persona, a mí me dolió mucho su muerte”.

El exalcalde Devia, en un nuevo diálogo con EL TIEMPO, reiteró que nunca tuvo diferencias ni enfrentamientos con la candidata García y que fue amigo de su madre y su padrastro.



Devia afirmó que luego de la publicación ha tenido problemas para movilizarse por la zona rural de Suárez.



“He tenido señalamientos injustos de ciudadanos que me endilgan responsabilidad directa en estos hechos; mi movilidad referente a los desplazamientos se han limitado, y mi economía familiar se encuentra altamente afectada, puesto que por razones de seguridad no puedo desplazarme a la parcela de donde obtengo mi sustento familiar”, aseguró, y agregó que su vida se encuentra en riesgo.



Igualmente, Francia Márquez, oriunda de Suárez y galardonada con el premio medioambiental Goldman, sostuvo en diferentes medios de comunicación y en redes sociales que su vida también corre riesgo a raíz de la publicación en la cual se menciona que ella habría dicho en una reunión, frente a 120 personas, que “Karina favorecería el arribo de las empresas foráneas”.

Plantón en Suárez

Salud Hernández-Mora, periodista que escribió la nota, defendió su trabajo y dice que ella no está señalando a nadie en el artículo del crimen y que lo que salió publicado es el producto de una vasta recolección de información que obtuvo de diferentes fuentes de primera mano.



La periodista explica que la versión de lo que Karina decía de Devia la obtuvo de diferentes personas, al igual que lo de la reunión en la que participó Francia Márquez.



Hernández-Mora agregó que durante cuatro días estuvo en la zona, que se contactó con las personas mencionadas antes de publicar el artículo y que salieron las versiones de Devia y Cerón, quienes aceptaron hablar con ella; pero sostiene que Márquez no quiso hablar con ella, no obstante haberle informado por chat para qué la requería.



Para este sábado a las 10 de la mañana está programado un plantón en el parque del municipio de Suárez, y se ha anunciado que este contará con la presencia de Márquez y Devia; también se hará un allí un pronunciamiento acerca del artículo.

