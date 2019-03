¿Aburrido porque ya viene el lunes? Le conviene escuchar esto

Sí, ya empieza la atormentadora hora en la que uno se siente más en lunes que domingo. Vuelve el afán del colegio, la universidad o el trabajo, la incertidumbre de saber si esta sí será la semana en que va a lograr juntar el dinero que necesita, concretar la cita médica que le han pospuesto por meses, dejar de pelear con ese ser querido o encontrar el trabajo que tanto ha buscado. Poco a poco otro fin de semana empieza despedirse de usted y de paso, ya son menos días de vida en su calendario.

Se podría decir que todos hemos pasado por ahí, hemos soñado con que milagrosamente el lunes se vuelva festivo y con eso olvidar al que es considerado por muchos el día más odiado de la semana.



El periódico EL TIEMPO y el humorista José Ordóñez se unen para darle varias razones por las cuales no amargarse, sonreírle a la vida y, por qué no, también a esos extraños que se le crucen en el camino. En este episodio le damos nuestra primera razón para no odiar los lunes:

¿Es de los que vive atormentado por no cumplir con las expectativas de los demás? Este puede ser un buen día para decidir vivir sin importar las críticas y darse la oportunidad de regalarle al mundo ese diseño único. Cada detalle de quien es usted, tanto su físico como su personalidad, tiene un propósito específico.



El no sentirse lo suficientemente bueno ante quienes nos rodean puede terminar por hacer de la vida una construcción ficticia, por eso quítese la faja de las apariencias y atrévase a ser la mejor versión posible de ser humano. Sí, humano; al fin y al cabo todos solemos ‘meter la pata’ y por eso los seres perfectos son inexistentes.



