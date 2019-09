El polémico video que le ‘costó’ el puesto al alcalde de Bucaramanga

La renuncia del que hasta este lunes era el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, llegó luego de que la Procuraduría lo volviera a suspender por tres meses, esta vez por participación en política.



El Ministerio Público argumenta que el exmandatario estaría participando en política, tras aparecer en un video emitido por el canal TRO el pasado 10 de septiembre, durante un debate de candidatos a la alcaldía de la capital santandereana.

En 20 segundos, el Hernández Suárez, hace una reflexión para que los electores voten en contra de la politiquería el próximo 27 de octubre y concluía así: “voten por un alcalde de los ciudadanos”, esta frase, aunque no mencionaba al candidato Juan Carlos Cárdenas, sí es idéntica al eslogan de la publicidad de él, “el alcalde de los ciudadanos”, Cárdenas fue vicepresidente de Cemex y por primera vez aspira a un cargo político.

Ustedes dirán que investigarán como siempre y no pasa nada en Bucaramanga, alcalde participa en política con mensaje en el CANAL TRO en el debate de candidatos a la alcaldía @fcarrilloflorez @PGN_COL @ContraloriaBga @CGR_Colombia pic.twitter.com/yUD7djMGb7 — GERARDO NAVARRO (@GERARDONAVARRO1) September 11, 2019

La Procuraduría, también le ofició al Consejo Nacional Electoral para que se evalúe la presunta transgresión a la ley sobre propaganda electoral por parte del aspirante Cárdenas, quien se anuncia como “el alcalde de Rodolfo, el alcalde de los ciudadanos”.



En su momento, la Personería le solicitó la explicación al exmandatario de la financiación de dichos comerciales, sin embargo, estos fueron pagados por el mismo candidato, Juan Carlos Cárdenas Rey.

Pero esta no es la primera vez que el exalcalde invitaba a votar por el “alcalde de los ciudadanos”, en su Facebook Live del domingo nueve de septiembre, también le dijo a sus seguidores que votaran por “el alcalde de los ciudadanos”.



Pese a que Hernández aún no ha anunciado que se irá a trabajar con la campaña de Cárdenas, personas allegadas al mandatario lo confirmaron, como es el caso del exsecretario de Desarrollo Social de su administración, Jorge Figueroa.

ATENCIÓN BUCARAMANGA Mañana desde las 4 am asume la Gerencia de CARDENAS Alcalde el ex-alcalde @ingrodolfohdez en recorrido por las Plazas de Mercado de la Ciudad.... CRUZADA CONTRA LOS CORRUPTOS @LaureanoTirado @AlfonsoPinedaCh @Juanmgonzalez56 @DianaSaray @WilsonMora8890 pic.twitter.com/DbTQzaZRvk — JorgeFigueroaClausen (@figuerjoda) September 17, 2019

Cárdenas, ha argumentado en varias ocasiones, que su amistad con Hernández Suárez viene desde hace 30 años y en su publicidad reiteradamente se escucha, "el candidato de Rodolfo".



Por ahora, el Gobernador de Santander nombró a la secretaria del Interior, Alba Navarro, como nueva alcaldesa encargada del municipio y referente a la renuncia del mandatario, el Gobernador, aseguró que aún no le ha llegado oficialmente dicha carta de renuncia.



"Oficialmente el Gobierno Departamental no conoce ninguna renuncia, la hemos conocido por las redes sociales, mientras yo no tenga una renuncia formal y radicada no puedo referirme al procedimiento que vamos a seguir", enfatizó Tavera.





BUCARAMANGA