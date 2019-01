Limbo jurídico en Córdoba tras destitución de gobernador Edwin Besaile

A solo dos días de que se venciera el plazo de suspensión temporal en contra del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, la Procuraduría ratificó una destitución e inhabilidad por 10 años que estaba en trámite de apelación por sus abogados.

El nuevo fallo deja al Departamento sin gobernador en propiedad y repite el limbo jurídico que vivió hace 12 años cuando igualmente fue separado de su cargo el mandatario electo.



Aunque el fallo en segunda instancia obliga al Gobierno Nacional a nombrar a un gobernador en propiedad por lo que resta del período hasta el 31 de diciembre de este año, la defensa de Besaile cree que no todo está perdido.



El jurista Julio César Ortiz, quien representa a Besaile en el mencionado proceso, asegura que continuará dando la pelea por restablecer los derechos del mandatario electo, quien fue investigado y separado de su cargo por, supuestamente, haber autorizado millonarios pagos a varias Ips por tratamientos que no se habrían prestado a pacientes con hemofilia y otras enfermedades.



"Estoy atento a la notificación. Estamos estudiando qué acciones vamos a tomar, aunque no conocemos el acto para ver en qué condiciones fue la decisión", dijo Ortiz.



Asegura que será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el que aclare el camino jurídico de Besaile, quien debía reincorporarse este sábado 19 de enero, luego de vencerse la suspensión que lo mantiene por fuera de su cargo desde hace un año.



Otras instancias a las que podría acudir el Gobernador, a través de sus abogados, serían el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.



Mientras eso sucede, el Gobierno Nacional deberá tomar la decisión de nombrar en propiedad el reemplazo de Besaile, tras analizar la terna enviada por el Partido de la U, grupo político que avaló su candidatura.



Desde que la Procuraduría suspendió al mandatario, el cargo ha sido ocupado por Sandra Devia Ruiz, una funcionaria del Ministerio del Interior, quien estaría incluida en la terna de elegibles al lado de Vanesa Hodeg y Camilo Mejía, empleados de la Administración Departamental.



Tras los serios cuestionamientos en su contra por la presunta malversación de los recursos de la salud, Edwin Besaile ha tenido una defensa férrea de sus actuaciones.



"En mi condición de Gobernador elegido legítimamente por los cordobeses y de hombre de bien, hago claridad que como Gobernador, cumplí mi deber de respetar las decisiones judiciales de tutela y de amparar los derechos de los niños y de las personas necesitadas de la protección del Estado Social de Derecho", dijo.



Y agrega, "todas las cuentas de los eventos de salud del régimen subsidiado durante mi gestión, fueron pagadas por orden judicial, previa la auditoría médica y presupuestal de los funcionarios competentes y no incurrí en falta disciplinaria alguna".



Dijo también, que en su caso, pese a existir investigaciones no le han impuesto sanciones producto de hallazgos legalmente probados.



"En ninguno de los casos disciplinarios formulados contra el Gobernador legítimo de Córdoba, se ha podido demostrar falta alguna. No he sido sancionado ni por la Fiscalía, ni la Contraloría, teniendo los mismos elementos probatorios de los que ahora se sirven para atropellarme".

Pugna por el poder

La pugna por la apetecida Gobernación de Córdoba se mantiene entre los diversos partidos políticos del Departamento.



La conformación de la lista dividió a los movimientos internos del Partido de la U, que lideran el senador Jhony Besaile y el representante a la Cámara, Erasmo Zuleta, con el otro bloque conformado por los congresistas Jorge Burgos Lugo y Sara Piedrahíta Lyons.



Besaile y Zuleta, aseguran que son ellos los que deben presentar la terna; mientras que Burgos y Piedrahíta pretenden hacerse a ese derecho por ser parte de la bancada de congresistas del Departamento.



En todo este pulso político por la Gobernación de Córdoba, los integrantes de la'Ñoñomanía' están de bajo perfil por todos los problemas jurídicos que afronta su líder natural Bernardo Elías Vidal, actualmente preso; además de la pérdida de sus curules en el Congreso.



No han desaparecido políticamente, pues sus bases, aunque hoy están golpeadas, se mantienen cohesionadas y a la espera de directrices para moverse en coalición departamental para las elecciones locales.



En Córdoba los diversos sectores de opinión consideran que, dependiendo del movimiento del lapicero presidencial, el ajedrez político regional determinará el rumbo de los partidos y candidatos.

GUDILFREDO AVENDAÑO M.

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA