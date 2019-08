Si se accidenta su Rappi ¿usted debe responder por el domiciliario?

¡Ojo! Desde hace unos días se ha venido compartiendo en WhatsApp un mensaje donde una persona, que en ningún momento se identifica, dice que al tío de una de sus compañeras le tocó cubrir parte de los gastos de atención de su rappitendero luego de que sufriera un accidente cuando se dirigía a entregarle un pedido.

El autor asegura que, al bajar la aplicación, los usuarios están aceptando un contrato con Rappi donde, desde el momento en que se asigna un mensajero, se establece una relación contractual o contrato directo con quien haga el domicilio hasta que termine ese servicio.



"Usted se hace cargo (al menos en un 50%) de lo que le pase a su mensajero durante el tiempo que le hace su servicio. Sobra decir que este señor tuvo que pagar parte de la incapacidad del mensajero, parte de gastos que no cubrió el SOAT y Rappi no paga nada ni responde por nada dado que es simplemente una aplicación", se lee en la cadena.



Juan Sebastián Rozo, Head de Policy de Rappi para la región Andina, es contundente al decir que se trata de información falsa, pues en los términos y condiciones de la aplicación no se establece en ninguna parte alguna responsabilidad del usuario frente al ‘rapitendero’ mientras lleva un domicilio.

Así empieza el mensaje que está rotando por redes sociales. Foto: EL TIEMPO

"Desde el 2016 en Rappi brindamos una póliza de seguro que protege a los ‘rapitenderos’ de los accidentes que se puedan ocasionar durante la ejecución de una orden solicitada por un consumidor a través de la plataforma virtual. Y todos los casos reportados han sido cubiertos en un 100% por la compañía", dijo Rozo a las #FakeDelFace de EL TIEMPO.

Se trata de información falsa, pues en los términos y condiciones de la aplicación no se establece en ninguna parte alguna responsabilidad del usuario FACEBOOK

TWITTER

La aplicación recordó que, en caso de presentarse un accidente, este debe ser reportado por el ‘rapitendero’ a través del botón de ayuda de la plataforma o por el canal de atención establecido para estos casos. El reporte también puede hacerlo un familiar o un tercero. Apenas se haga llegar dicha alerta a la compañía, esta activa la póliza para la atención de los ‘rapitenderos’.



"Trabajamos de la mano de la Secretaría de Movilidad y otros aliados, realizamos sesiones informativas de seguridad, cultura ciudadana, normas de tránsito, entre otras cosas. En estas sesiones hemos entregado a los ‘rapitenderos’ miles de implementos de seguridad: cascos, chalecos, reflectivos, en alianza también con las secretarías locales y las empresas del sector privado", añadió Rozo.



Entre los proyectos que la empresa ha venido adelantando para bajar el índice de accidentalidad, se encuentran iniciativas como la certificación que la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en conjunto con Rappi, entregó este año a un grupo de ‘rapitenderos’ que se convirtieron en promotores de la convivencia y seguridad ciudadana.



¡Evite caer en noticias falsas y compartir este tipo de información no verificada con sus contactos o en redes sociales! Y si quiere revisar por usted mismo los 'Términos y Condiciones de uso de la plataforma Rappi', puede hacerlo dando clic acá.

Las ‘Fake del Face, el cazamentiras de EL TIEMPO, va a desmentir una pieza falsa semanalmente. ¿Cómo puede hacernos llegar sus cadenas, fotos y audios falsos? Haga clic en este enlace: https://wa.me/573143591680 Aclaramos: aquí no se contestan los mensajes, recibimos la información y se desmiente en un artículo semanalmente.