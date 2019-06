Rapero que habría confesado crimen en canción se entregó a la Policía

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que el rapero Yersey Fernando Tami se entregó en la tarde de este lunes a las autoridades luego de confesar en una canción el crimen que habría cometido contra el comerciante Iván Camilo Rangel.

El crimen se cometió el pasado cuatro de junio en horas de la noche, y al día siguiente, Yersey Tami Music, como aparece en su canal de Youtube, subió un video titulado 'Cosas del Corazón', donde aparecen fotos de sus dos hijos y su expareja.

Hoy sencillamente me voy dejando atrás mis hijos, mi trabajo, mi familia, mi carrera artística musical

En un mensaje publicado este lunes en redes sociales, Yersey Fernando anunció su entrega a la Policía y manifestó sentirse afectado por el giro que sabe tomará su vida en los próximos días.



"Hoy sencillamente me voy dejando atrás mis hijos, mi trabajo, mi familia, mi carrera artística musical, mis sueños, mis metas, mis logros, todo lo que luché en mi vida, para hoy perderlo, tal vez fue una mala decisión pero ya nada puedo hacer, los quiero mucho a todos", escribió el rapero.



El artista pidió perdón a su familia y a la familia de la víctima y agregó que su intención con la canción no era ofenderos: "Respeto mucho su dolor están en todo el derecho de odiarme. Pido perdón a todos lo que de una o otra forma ofendí o se sintieron insultados con mi tema, mi intención desde el principio fue entregarme por eso acepte mi responsabilidad en el tema, no sé cuantos años me van a dar creo son muchos, pero lo único que sé es que algún día pisaré la calle, y tendré otra oportunidad para luchar por mis hijos", concluyó.



De acuerdo con familiares de la víctima del crimen, la paternidad de un menor de un año de edad fue el detonante del asesinato, ya que Yersey aseguraba que el bebé era su hijo y no de Iván como él lo presentaba.

En la canción, el rapero cuenta que la mujer estaba con otro hombre mientras ellos tenían una relación y acepta que cometió muchos errores, pero que ya era muy tarde y no pudo soportarlo. "La voz de una angelito me dijo y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba, traté de superarlo pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío’, canta Yersey.



Por ahora, la familia le pide a las autoridades que investiguen el hecho para que no quede impune y puedan capturar y judicializar al responsable, "no queremos juzgar, estamos dejando todo en manos de las autoridades, aunque él dijo que se iba a entregar en la canción, no ha sido así y quedó todo en palabras", afirma la joven.

