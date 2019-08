Rapero que confesó crimen en canción fue condenado a 20 años

Yersey Fernando Tami, el rapero santandereano que confesó el crimen de Iván Castellanos Rangel en una canción, fue condenado por el Juez Octavo Penal de Conocimiento de Bucaramanga a 20 años y seis meses de prisión.



La condena llega luego de que el pasado 11 de junio un juez lo enviara a la cárcel tras imputarle los delitos de homicidio agravado, homicidio en tentativa y porte ilegal de armas.



(Le puede interesar: Estudiante amenazó con cuchillo a un docente en colegio de Bucaramanga)

Pese a que en ese momento no aceptó cargos, en los últimos días el joven rapero hizo un preacuerdo con la Fiscalía que fue avalado por el juez de conocimiento, quien lo envió a la cárcel Modelo de Bucaramanga donde deberá cumplir los 248 meses de prisión.



El crimen sucedió el pasado 4 de junio en horas de la noche en el centro comercial Panamá, donde la víctima tenía un negocio de zapatos, y al día siguiente, Yersey Tami Music, como aparece en su canal de Youtube, subió un video titulado 'Cosas del Corazón', donde aparecen fotos de sus dos hijos y su expareja, quien era la actual novia de la víctima.

En la canción cuenta que la mujer estaba con otro hombre mientras ellos tenían una relación y acepta que cometió muchos errores, pero que ya era muy tarde y no pudo soportarlo. "La voz de una angelito me dijo y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba, traté de superarlo pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío’, canta Yersey.



(También: ¿Señalado por crimen de chilena podría quedar en libertad?)



En este video también relató cómo sucedieron los hechos: "Me llené de ira, yo no podía pensar que ella llegaba a su casa, estaba sediento, quería adrenalina, entonces llegué y lo busqué lo encontré sentado, recuerdo exactamente que por rabia estaba cegado, otro tipo se tiró a arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, entonces yo huí, quería salir de ahí, que me juzgue mi diosito, pero tenía que ser así, ahora debo entregarme, pues no quiero huir y sé que en algún tiempo me van a recluir’, dice en la canción.



Estos hechos fueron probados por la Fiscalía al presentar los videos de las cámaras de seguridad del lugar y los testimonios de comerciantes que presenciaron el hecho.



BUCARAMANGA