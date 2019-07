Rafael Martínez volverá este martes a la Alcaldía de Santa Marta

Tras cuatro meses apartado del cargo, Rafael Martínez retomará este martes como Alcalde de Santa Marta, luego que el Juez Primero Penal del Circuito le revocara la medida de aseguramiento que le había sido impuesta por el proceso judicial que enfrenta por la supuesta contratación irregular en la remodelación de puestos de salud.

La noticia la confirmó el abogado defensor Luis Carlos Torregrosa, quien explicó que el juez de segunda instancia argumentó su decisión al encontrar que las pruebas presentadas por la Fiscalía son totalmente ambiguas y no aprueban la probabilidad que Rafael Martinez pudiera reiterar en las conductas.



"Se demostró que no existe ningún elemento material que evidencie que el doctor Martínez representa un peligro para la sociedad, por lo tanto ordenó la libertad inmediata, lo que quiere decir que vuelve a la Alcaldía inmediatamente", señaló el abogado.



Según Torregrosa, el juez de primera instancia con su decisión de dictar medida de aseguramiento contra el Alcalde actuó apartado de la verdad procesal.



Aclaró que el proceso judicial continúa su curso, no obstante, Rafael Martínez regresa a libertad.



El burgomaestre en cuanto supo sobre la lectura del fallo a su favor, hizo un pronunciamiento en sus redes sociales en el que celebró la decisión y aseguró que con esta situación administrativa la que perdió fue la ciudad.

Martínez aprovechó para defender su inocencia y dijo que "lo dijimos 1000 veces, es una persecución, es una injusticia, nos quieren sacar de la Alcaldía para disponer del presupuesto y la burocracia. ¡Dicho y hecho! Dios es justo y hoy juez de 2da instancia nos da la razón".



El mandatario samario insistió en que su privación de la libertad "fue una jugada política para desarmar el Gobierno legítimo de Santa Marta y apropiarse de la burocracia y el presupuesto; Rugeles en 4 meses cambio 23 directivos y a cientos de contratistas. Más prueba que eso no hay".



Finalmente Rafael Martínez hizo referencia a cuatro puntos específicos en los que trabajará el tiempo que resta de su gobierno.



"Recobraremos el rumbo en la ciudad, recuperaremos el tiempo perdido en el Plan de Desarrollo en todo lo que podamos, ejecutaremos las obras pendientes e iniciaremos ambicioso plan de inversiones por toda la ciudad. No habrá descanso en los 6 meses que quedan".

