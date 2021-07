Rafael Manjarrez, compositor vallenato, lucha contra el covid-19

El estado de salud de Rafael Manjarrez, uno de los cantautores destacados del folclor vallenato y vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), es estable.



El artista fue ingresado recientemente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), básico, del Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar, tras presentar complicaciones de salud a causa del covid-19.



Durante la mañana de este martes trascendió que presenta afecciones respiratorias.



En este momento se encuentra bajo el cuidado de especialistas del centro asistencial y de algunos miembros de su familia, entre ellos, la médica Valeria Manjarrez, hija del cantautor.



“El sábado pasado presentó fiebre y fue ingresado al centro médico por control. Le realizaron varios exámenes como un tac de tórax, donde se evidenció que tenía neumonía bilateral. Por recomendaciones médicas, se decidió dejarlo allí de manera preventiva”, aseguró una persona cercana al artista.



Manjarrez, tiene una larga trayectoria en el género de la música vallenata.



Su canción ‘Ausencia sentimental’, un paseo vallenato con el que resultó ganador en la canción inédita del Festival de la Leyenda Vallenata en 1986, considerado, además, como el himno de este certamen, por el cúmulo de emociones que despiertan sus versos.



“Ya comienza el festival, vinieron a invitarme, ya se van los provincianos que estudian conmigo", dice uno de sus versos.



"Ayer tarde que volvieron preferí negarme, Pa' no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme, me quedo en la capital por cosas del destino”, dice otro de los versos de esta emblemática canción.



“Ausencia sentimental, hace énfasis en el costumbrismo, en la nostalgia. Es el más grande mensaje lleno de cientos de recuerdos para los que se encuentran lejos y no pueden llegar a vivir de cerca el Festival Vallenato”, recuerda Juan Rincón Vanegas, Jefe de Prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.



En su legado musical, también figuran otras composiciones como ‘Benditos versos’, letras que trasladan a una historia, cuya riqueza inspiradora ha sido catalogada por los guajiros como la máxima expresión poética de esta región.



En su lista musical, también figuran, ‘Señora’, ‘Bendito Diciembre’, ‘No quiero perderte’, ‘Amor al ciento’, ‘Decisión’, canciones aclamadas por los amantes del folclor vallenato.



El estado de salud de Rafael Manjarrez, ha generado reacciones en diversos ámbitos de la cultura, deseándole pronta recuperación.



“Mi compadre, más allá de sus poemas cantados, es un líder que ha sabido representar a los compositores y defendernos ante el poder de las grandes empresas que han querido sacar provecho de nuestras autorías sin el debido reconocimiento económico. Pido a Dios que le envíe ángeles sanadores para tenerlo con nosotros”, dijo Rosendo Romero Ospino, compositor vallenato.



La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata también se sumó a estas muestras de cariño deseándole pronta recuperación.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

