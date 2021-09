Cúcuta tiene un nuevo sacerdote exorcista

Después de la muerte de monse­ñor Pedro Alejandrino Bote­llo, la Diócesis de Cúcuta nombró al padre Rafael Humberto Cárde­nas Leal, párroco de San Martín de Sardinata, como el nuevo sacerdote con licencia para practicar exorcis­mos en la ciudad.



Monseñor, quien falleció el 16 de junio, era el único miembro de la Iglesia autorizado para realizar esta práctica.



El nuevo sacerdote encargado de esta labor en la capital de Norte de Santander, quien tiene 64 años, de los cuales 35 ha estado en servicio, le contó al periódico La Verdad de la Diócesis de Cúcuta, acerca de su vida y su vocación.



Sobre el nombramiento aseguró que lo toma "con obe­diencia, porque es la Iglesia y mi Obispo quien me pide esto. Sé que soy supremamente limitado, pero cuento con Dios y la protección de la Iglesia, entonces lo haré".



Además, relató que nunca contempló hacer exorcismos, pero aprendió de la mano de monseñor Botello "a escuchar y ayu­dar a la gente en tantas situaciones críticas, en sus sufrimientos".



Para esta nueva misión, el padre dice que todos los días le pide a Dios que le conceda la gracia de ayudar a las personas, pero es consciente que es Él "quien lo hace, yo soy solo su ins­trumento. Y yo sé que, en la Dióce­sis y la Iglesia universal, todos los sacerdotes apoyados en la oración, siempre están atentos para ayudar en la liberación de tantas angustias que padecen sus comunidades. En­tonces, yo con las Laudes, el Oficio de Lectura, la oración de Vísperas, de las Completas, la adoración al Santísimo y la celebración de la Santa Misa, me preparo a diario", apuntó.



Por último, Cárdenas contó que en 35 años de vida sacerdotal no se ha encontrado con un caso de posesión. "Sí me he encontrado con los tor­mentos que padece la gente; como en el Libro de Job, que el demonio lo asecha, pero de ninguna manera Job se mueve de la fe y no da per­miso para que el mal lo posea. En­tonces nosotros debemos también tener claro que somos de Dios".



