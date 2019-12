Una vez más la elección de personero en Armenia enfrenta proceso legal

Una acción de tutela interpuesta por un abogado de la ciudad tiene detenido el proceso de elección del nuevo personero de la capital quindiana para el periodo 2020-2024. Así lo dio a conocer el presidente del Concejo Municipal, Diego Torres Vizcaíno.

“Veníamos adelantado el proceso, y el Concejo -por facultad de la plenaria- escogió llevarlo con Fenacon y Crear Talentos, que son unas empresas que tienen la idoneidad para esto, y se adelantó la inscripción de candidatos pero, desafortunadamente, fuimos notificados de una tutela por parte de un abogado. Viene con medida cautelar y nos pidieron que suspendiéramos el proceso, y presentamos nuestros descargos jurídicos”, explicó el presidente del Concejo.

Luego de la suspensión del proceso, las pruebas de conocimiento y la publicación de los resultados que estaban programadas para los días siguientes, también quedaron detenidas hasta que se defina qué pasará con la elección de este cargo.



Algunos de los argumentos del abogado que interpuso la tutela es que la firma elegida para realizar el proceso de selección no es idónea para este objetivo y que, además, no se realizó una convocatoria pública para los aspirantes. Sin embargo, el concejal Torres Vizcaíno aduce que si no se hubiera realizado convocatoria no se hubieran inscrito 116 hojas de vidas para el cargo.



“Vamos a desmentir que la empresa no es idónea por cuanto tenemos, incluso, certificaciones de tribunales que manifiestan que la empresa tiene la experticia y la experiencia necesaria. Y con respecto a la convocatoria pública tenemos publicaciones de medios de comunicación y la certificación de la ciudadanía que demuestran que el ejercicio se hizo”, dijo el concejal.



Cabe recordar que hace cuatro años también se presentaron varias acciones legales en este proceso de selección. Aunque el Concejo eligió a Ángela Viviana López como personera de Armenia para el periodo 2016-2020, finalmente en un fallo de segunda instancia el Consejo de Estado confirmó la nulidad de dicha elección, argumentando que los concejales eligieron a una candidata que no obtuvo el mayor puntaje en el concurso para proveer ese cargo.



El mayor puntaje lo obtuvo Juliana Victoria Ríos Quintero, quien pudo ocupar el cargo solo hasta febrero de 2018 y, actualmente, es la personera de la ciudad.



De hecho, por este proceso de elección, este año la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los concejales de Armenia, Rodrigo Alberto Castrillón y Diego Fernando Cardona, por presuntas irregularidades en la elección y posesión de la personera.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA