Hombre habría sido vetado de gimnasio por su color de piel

Por comentarios como: “ey negro usted no puede”, que, en “tono hostil y despreciativo”, habría hecho Marcela Palencia Rodríguez a uno de los clientes del gimnasio que ella administraba, la mujer terminó siendo acusada del delito de actos de discriminación en una investigación que desde 2018 adelanta la Fiscalía.



Los hechos sucedieron en el gimnasio de un centro comercial de Ibagué, Tolima, en abril de 2018 cuando, según el denunciante, él se encontraba haciendo ejercicios con un grupo de personas.



La investigación de la Fiscalía determinó que la administradora “se le acercó en una actitud despectiva y le advirtió que no podía entrenar con nadie, y que se le iba a iniciar un proceso por faltar al reglamento”.



También se encontró que la “hostilidad y la actitud despreciativa de la administradora era cada vez más evidente”, por lo que el afectado no pudo disfrutar del derecho de compartir con los otros usuarios pues, al parecer, infringía una supuesta norma y reglamento del establecimiento que, aparentemente, sólo se aplicaba para la víctima de este caso.



La Fiscalía obtuvo evidencias en cuanto a que, en varias ocasiones y frente a los compañeros, “el ciudadano recibió comentarios de índole racista, tales como “ey negro usted no puede…” lo que lo llevó a buscar otros horarios para evitar contacto con la administradora.



Incluso la mujer le indicó que en el reglamento había una causal de prohibición de asesoramiento deportivo personalizado, con o sin retribución económica, situación que le fue informada mediante comunicación escrita en la que le anunciaban, además, que le habían suspendido el plan, lo que no fue aceptado por él.



El afectado no se quedó quieto y elevó un derecho de petición solicitando copia magnética de los videos de las cámaras de seguridad, así como la relación detallada de las personas que ella decía había entrenado y de todas las supuestas evidencias que tenía con respecto a estos señalamientos.



El 24 de julio de 2018 le respondieron reiterándole la causal consignada en el contrato de prestación de servicios, donde le decían que el afiliado no podía comercializar ningún producto o servicio con otros afiliados o empleados pero, según la Fiscalía, esa información no concordaba con lo que le habían comunicado el 4 de julio. Además, le negaron la entrega de los videos con el argumento de que la cámara no tenía espacio para almacenar.



La Fiscalía considera que la respuesta dada al ciudadano solo buscaba “encubrir la persecución racial de la que venía siendo objeto en forma sistemática” por parte de la administradora del gimnasio, “quien lo vetó, al parecer, por su color de piel”.