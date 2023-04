Aunque el gremio turístico del Eje Cafetero tenía una proyección de ocupación hotelera superior al 70 por ciento durante los días de Semana Santa, por el momento las cifras no superan el 48 por ciento.



Esto se debería a la alerta naranja del volcán nevado del Ruiz que tiene a varios municipios de Caldas con afectación alta, algunos de Risaralda con afectación media y otros de Quindío con afectación baja.



Pese a que el Servicio Geológico Colombiano ha informado que no se conoce con exactitud si el volcán hará erupción o no, algunos viajeros han desistido de sus planes turísticos a la región.



El director de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) capítulo Quindío, Eduardo Mejía, dijo que hay varios factores que están impactando las cifras de la temporada turística. Se trata principalmente del invierno y de la alerta naranja del nevado del Ruiz.



“Las cifras son mucho más bajas que las que tuvimos a estas alturas de la Semana Santa anterior y esto obedece al clima y a las noticias sobre la alerta naranja del volcán, esto llena de incertidumbre y en algunos casos de temor a los turistas, esto hace que tengamos una ocupación hotelera más baja”, dijo Mejía.



Añadió que el gremio tiene la esperanza de recuperarse durante el fin de semana.



“Venimos bajitos en cifras, pero esperamos que muchas personas lleguen el jueves santo y podamos acercarnos a las cifras del año pasado, sin embargo, estas no son las cifras que esperábamos”, señaló.



La secretaria (e) de Turismo del Quindío, Mónica Salgado Castro, había dicho días atrás que esperaban una ocupación hotelera del 80 por ciento.



La secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda, Yessica María Vargas Marín, invitó a los turistas a que no dejen de asistir a ese departamento pues en caso de que se llegara a presentar una erupción del volcán, la zona solo tendría caída de ceniza volcánica.



“Estamos invitando a todos los turistas que llegan a nuestro departamento para que conozcan toda esa oferta turística, ese turismo de naturaleza, ancestral y religioso que tenemos en Risaralda”, expresó Yessica.



En Risaralda, el único paso restringido que hay hasta el momento es hacia la laguna del Otún desde el sector La Linda, que está ubicado en zona rural del municipio de Santa Rosa de Cabal. De hecho en este sector viven 56 familias que permanecen bajo vigilancia constante de los organismos de socorro.



Cabe señalar que por el sector La Linda y la laguna del Otún se llega al Parque Nacional Natural de Los Nevados y que todos los ingresos al parque tanto por Caldas, como por Risaralda, Quindío y Tolima están cerrados.



Entre tanto, el director de la Defensa Civil en el Quindío, Mauricio Ruíz, hizo un llamado a la calma a los visitantes y los habitantes de la región.



“Debemos tener calma, seguir indicaciones y no atender a las falsas cadenas que generan caos”.



Y contó que se encontraron con el caso de una persona que estaba promocionando en redes sociales planes turísticos para observar la actividad que por estos días ha tenido el volcán Nevado del Ruíz.



“La alcaldesa de Salento contó cómo una persona hizo promoción de turismo para ir a ver el volcán, es absurdo en un evento natural de estos, hay que ser responsables”, dijo el director.



Por el momento en Caldas tampoco hay sitios turísticos cerrados. Incluso los glamping ubicados en zonas de amortiguamiento siguen operando con normalidad por estos días. El aeropuerto La Nubia y el terminal de transportes de Manizales también están funcionando normalmente.

