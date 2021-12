Secretario de La Tebaida, Quindío sufre tercer atentado en menos de un año

En lo que va corrido de este año, el secretario de Gobierno de La Tebaida, Quindío, Jonatán Gualdrón, ha sido víctima de tres atentados. El último de ellos se presentó en la noche del jueves de la semana pasada en su vivienda, cuando dos hombres le prendieron fuego a su residencia.



"Yo no estaba en mi casa, fue por testimonios de mis vecinos que me alertaron de los sucesos que un par de sujetos en una moto, uno se bajó, inspeccionó parte del lugar, procedió a rociar líquido inflamable y encendió la fachada de mi vivienda, muy cerca al contador del gas domiciliario, pero por las condiciones del climáticas y la inmediata reacción de mis vecinos, no pasó a mayores", relató Gualdrón.



Según el funcionario, solo se registraron daños materiales en la fachada como el enchape, pintura, vidrios, pues las llamas no alcanzaron a ingresar al interior de la casa.



"Llegué pasados unos minutos, alertamos a la policía y estamos en las investigaciones pertinentes. Es muy preocupante la situación que pasa en el municipio, porque ya se presentan hechos con concurrencia, el otro fue el 29 de septiembre en mi finca, incineraron algunos bienes, dos salas, un televisor, entre otros", agregó.



El comandante de Policía del Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba señaló que están verificando la información, "hemos tomado contacto con el señor secretario de gobierno y estamos atentos a recibir la respectiva denuncia, porque cuando llegamos a la vivienda ya no se encontraba el hecho como tal, igual estuvimos con el equipo de criminalística analizando todo lo que se encontró y se entregará a la Fiscalía".



El 19 de septiembre, también se presentó otro ataque. En esta ocasión Guadrón iba con miembros de la Policía en una camioneta cuando un artefacto explosivo detonó al paso del vehículo.



"No sabemos si era dirigido a mí o mi casa, pero fue muy cerca al lugar de mi residencia, fue a escasos 10 metros, yo iba en la caravana y resultamos ilesos pero las investigaciones no han determinado si estaba relacionado conmigo o no" dijo el funcionario.



La explosión provocó lesiones por aturdimiento y esquirlas en cinco policías, además de averías en tres vehículos de la institución. Aunque los uniformados no presentaron heridas de gravedad, algunos fueron trasladados hasta un centro asistencial de Armenia.



Actualmente no cuenta con esquema de seguridad pues envió la solicitud el pasado 29 de junio, pero aún está en estudio por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



"No tengo determinado quién puede estar atentando contra mí, pero he sabido por algunos funcionarios de la Alcaldía que me comentaron que había gente incómoda con el trabajo que se vienen haciendo contra el microtráfico, pero no tenemos información todavía", añadió Gualdrón.