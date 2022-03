Después de 4 días del asesinato de la joven Karolain Nohava Forero, de 20 años, en zona boscosa del municipio de Circasia, Quindío; la Alcaldía de esta localidad decidió ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos por la información que permita identificar al autor de este crimen.

El comandante de la Policía en Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba, informó que durante un comité de orden público se determinó la cifra. "Se hizo un ofrecimiento de hasta 10 millones de pesos para las personas que brinden información que conlleve a la captura de los responsables o el responsable de este lamentable hecho que enluta a todo el Quindío", dijo el oficial. La hermana de la joven, María Camila Forero relató que inicialmente la Policía no le prestó atención cuando denunció la desaparición de su hermana.

Karolay Nohava Forero. Foto: Redes sociales

"La Policía no quiso ayudarme cuando fui a pedir ayuda. Ahora la alcaldesa de Circasia está ayudando mucho para dar con la captura. Nadie merece lo que le pasó a mi hermana, todos estamos muy tristes, mi hermana me crió, ella era mi mamá, mi hermana, mi todo. No es fácil, es algo que no se supera fácilmente", contó la joven de 16 años.



Mientras continúan las investigaciones de este homicidio, los familiares y amigos realizaron las honras fúnebres de la joven en esta localidad. Cientos de personas llevaron camisetas y globos blancos para despedirla y carteles exigiendo justicia por este caso.



Además, los estudiantes y administrativos de la Universidad la Gran Colombia de Armenia, donde la joven cursaba séptimo semestre de Derecho, llevaron a cabo un emotivo homenaje a Nohava Forero. También, decretaron tres días de duelo y no se realizarán actividades masivas ni eventos en este plantel.

Marcha para pedir justicia por el asesinato de Karolain Nohava. Foto: Alcaldía de Circasia

"Estamos muy tristes con la muerte de Karolain y hemos hecho un evento de reflexión y oración en su nombre. Haremos todo lo posible por acompañar a su familia, a su mamá y a su hermana. Y le haremos el grado póstumo que se merece la joven", dijo el rector delegatario de la universidad, Jorge Alberto Quintero Pinilla.

Las directivas de la Universidad la Gran Colombia le ofrecieron una beca a la hermana de Nohava para que pueda estudiar en esta institución.

