"Estamos indignados con la justicia porque estábamos tranquilos, este presunto homicida ya estaba en la cárcel, pero ahora sentimos una profunda decepción, no nos parece justo que lo hayan dejado en libertad porque todo indica, según las pruebas de la Fiscalía, que él es el culpable", relató Yuri Forero Ríos, madre de Yenny Karolay Nohava Forero, la joven asesinada el pasado el pasado 11 de marzo en Circasia, Quindío, mientras paseaba a sus mascotas.



(Lea más: Dejaron libre al presunto asesino de estudiante que salió a pasear a sus perros)

Hace unos días, un juez de Circasia dejó en libertad a Cristian Alejandro Ospina Fernández, exnovio de Nohava y sindicado como el presunto autor material del crimen. La decisión se dio debido al vencimiento de los términos pues pasaron más de 120 reglamentarios y no se ha iniciado el juicio oral.

Sabemos que esto no nos va a devolver la felicidad ni a Yenny, pero al menos era una tranquilidad. Fue como retroceder, no entiendo cómo es que nuestras leyes y la justicia permiten algo así FACEBOOK

TWITTER

"Sabemos que esto no nos va a devolver la felicidad ni a Yenny, pero al menos era una tranquilidad. Fue como retroceder, fue como el primer día, no entiendo cómo es que nuestras leyes y la justicia permiten algo así. No fue porque no se tuvieran las pruebas, ni culpa de las abogadas, sino de las demoras en un procedimiento", le contó a este medio Forero Ríos.



Además, relató que la Fiscalía tiene pruebas contundentes contra el presunto homicida.



"Inicialmente y en medio de nuestra inocencia, como familia no pensamos que este joven pudiera ser el homicida, pero vimos el trabajo de las autoridades y los expertos perfiladores y es contundente. La defensa no tenía cómo sacarlo de no ser por el vencimiento de términos, fue una negligencia de la justicia y un plan de segunda mano de la defensa", señaló la mujer.



Nohava Forero fue hallada con varias heridas de arma cortopunzante en zona boscosa de esta localidad, no obstante, el dictamen de Medicina Legal arrojó que no hubo violencia sexual en su contra.



(Además: Así va el caso de joven que apareció muerta tras sacar a pasear sus perros)

Facebook Twitter Linkedin

Karolay Nohava Forero. Foto: Redes sociales

Ella estaba feliz con otra persona y pudo ser por eso que la mataron. Este joven es un peligro para los testigos, vulneraron el derecho de las menores de edad que son testigos en el proceso FACEBOOK

TWITTER

El asesinato de la joven estudiante de derecho causó indignación en el Quindío y se han realizado varios homenajes y plantones en contra de la violencia y solicitando celeridad en el proceso. Un mes después, la Fiscalía señaló a Ospina Fernández como el presunto responsable del asesinato y una juez lo envió a prisión.



"Ellos fueron novios hace algún tiempo, pero ya habían terminado. Karolay era una niña intachable, nadie tenía nada contra ella, no tenía enemigos. Ella estaba feliz con otra persona y pudo ser por eso que la mataron. Este joven es un peligro para los testigos, vulneraron el derecho de las menores de edad que son testigos en el proceso. Tenemos miedo de que él se fugue", dijo la mamá de la joven.



La abogada de la familia de la joven, Estefanía Osorio, señaló que pese a las solicitudes a la Fiscalía este asesinato no fue catalogado como feminicidio.

Facebook Twitter Linkedin

Marcha para pedir justicia por el asesinato de Karolain Nohava. Foto: Alcaldía de Circasia

"Para mí sí hay feminicidio porque se nota el rechazo al cuerpo de la mujer, por cómo se comete el asesinato, pero para la Fiscalía no, porque según ellos, no se cumplían ciertos requisitos que el tipo penal de feminicidio exige. Incluso la procuradora dijo en una audiencia que no se debe olvidar el enfoque de género en este caso y se debe hablar de feminicidio. La organización Feminicidios Colombia también llamó la atención de la Fiscalía sobre el feminicidio de Karolay, pero no fuimos tenidos en cuenta", explicó Osorio.



A partir de las 6:00 de la tarde de este 22 de septiembre se hará un plantón con familiares y colectivos de derechos humanos del departamento donde pedirán que se haga justicia tras seis meses del crimen de esta joven.

ARMENIA