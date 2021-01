Quindío no tendrá nuevas restricciones para este puente

Este fin de semana se termina la primera temporada alta de este año y se espera la llegada de más de 10 mil vehículos y cientos de turistas al Quindío. Y aunque hay preocupación entre la población y las autoridades por el aumento de los contagios de covid-19 y de la flexibilización en las medidas de bioseguridad por parte de algunos turistas, no se tendrán nuevas restricciones en el departamento.

Tras un consejo de seguridad departamental, el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez, informó que se continuará con los toques de queda. En Armenia se decretó entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana del día siguiente. En Salento y Génova la misma medida aplica desde las 11 p. m. y hasta las 5 a. m. Y en los demás municipios esta restricción va desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana.



“Se estableció pico y placa en Salento para dar control del aforo. Estas medidas serán evaluadas y dependerán del comportamiento social en el departamento, además de las disposiciones nacionales”, dijo el funcionario.



El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, señaló que se van a mantener las medidas que se implementaron en Navidad y fin de año, pues “no considero prudente tener restricciones para las personas que están llegando a la ciudad o los mismos habitantes. Siempre he manifestado que el cuidado y la responsabilidad es individual. Las restricciones afectan mucho la economía, y los hoteles, restaurantes y bares están cumpliendo en su gran mayoría con los protocolos”.



No obstante, hay inquietud entre el gremio turístico, pues aunque los empresarios hicieron una inversión de recursos económicos para cumplir con las medidas de bioseguridad; muchos turistas no están acatando dichas medidas.



El pasado fin de semana, muchas personas que ingresaron a Salento no contaban con tapabocas ni mantuvieron el distanciamiento social, lo que quedó evidenciado en fotografías.

ARMENIA