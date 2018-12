Quindío, listo para la temporada turística de fin de año

Por estos días, los municipios del Quindío se alistan para recibir cientos de turistas durante la última temporada alta del año y la primera del 2019. Y como cada año, los gremios que hacen parte de este sector económico, esperan superar la cifra de visitantes e ingresos del año anterior.

“Acabamos de terminar una temporada muy interesante y tuvimos gran acogida, uno de tantos indicadores es que solo el Parque del Café recibió más de 8 mil turistas en los primeros días de diciembre, esperamos terminar muy bien el año”, señaló la secretaria de Turismo del Quindío, Natalia Rodríguez Londoño.



Según Rodríguez, además de toda la oferta que tiene el departamento, Salento está próximo a iniciar sus fiestas (entre el 4 y 8 de enero), recibiendo miles de turistas por esos días, y Filandia está estrenando su primer lugar en competitividad turística del país.



“También venimos trabajando en potencializar el turismo en los municipios de la cordillera como Génova, Córdoba, Buenavista y Pijao, para que muestren sus atractivos”, dijo la funcionaria.



Cabe recordar que Filandia, fue elegido como el municipio con el turismo más competitivo y sostenible del país durante el 2018, según el informe del Centro de Pensamiento Turístico de Colombia integrado por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Fundación Universitaria Cafam-Unicafam. El municipio se destacó entre 83 localidades que participaron en la tercera medición del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia.



Además, según Rodríguez, Quindío ascendió dos posiciones en el Índice de competitividad turístico regional de Colombia llegando al sexto lugar. “Quindío es el único departamento del país que tiene tres municipios certificados en turismo sostenible, esto quiere decir que estamos haciendo un gran esfuerzo y estamos ayudando a que cada uno de los municipios pueda certificarse en sostenibilidad, lo que nos permite ser más competitivos en turismo”, dijo la secretaria.



Sin embargo se trabaja en que las labores de arreglo de la pista del aeropuerto El Edén de Armenia causen el menor impacto posible en la movilidad de los pasajeros. Desde octubre, la Aeronáutica Civil, programó cierres entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, que se extenderán hasta el 25 de abril del próximo año. Igualmente se han presentado varios cierres totales del aeropuerto.



“Necesitamos que se agilicen los trabajos, yo soy más optimista y siento que va a quedar bien. Y la segunda etapa sería la concesión, yo creo en esta, si no la hay, tampoco hay gestión comercial, el Gobierno o la Aeronáutica no se encargan de buscar nuevas aerolíneas y nosotros no somos dueños el aeropuerto, si hay empresarios dedicados a eso, el aeropuerto va a crecer”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada.



De otro lado, los hoteleros a través de Cotelco, anticipan que tiene un registro oficial de 1.418 inmuebles dedicados al alojamiento y hospedaje de turistas, que están a disposición de los turistas en esta temporada.



LAURA SEPÚLVEDA

ARMENIA