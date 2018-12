Quindío le apuesta al segundo idioma desde la niñez

Con herramientas didácticas, estrategias para la enseñanza del idioma, innovación pedagógica en enseñanza y en habilidades comunicativas, 1.109 docentes del Quindío se capacitan en inglés para luego transmitir sus conocimientos a cientos de menores de instituciones públicas del departamento.

El programa se denomina Quindío Bilingüe y competitivo y es financiado con recursos de regalías por parte de la Gobernación del Quindío, pero además desde este año participa la Universidad del Quindío a través de un convenio interadministrativo.



El docente del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío, Alexander Serna Restrepo, contó que desde marzo de este año comenzaron con la formación de los educadores “en los varios frentes que tenemos que son la formación a docentes de preescolar y básica primaria, y docentes que son licenciados de inglés y otros”.



Agregó que “se busca beneficiar directamente a los niños a través de la planeación, el bilingüismo y la biculturalidad, estamos hablando de mejorar las condiciones en el plan curricular y en el día a día del docente”, dijo Serna.

​

En este programa participan en más de 40 instituciones del departamento y se tienen focalizados municipios como Calarcá, Circasia y La Tebaida. “Hemos trasladado todos nuestros tutores para que puedan orientar todos los programas de formación en los municipios”.



En total son 25 tutores certificados con maestría que capacitan a los docentes de las instituciones en los microcentros de bilingüismo, como se les llama a estos encuentros educativos.



Uno de los docentes beneficiados con el proyecto es Aimer Osorio Espinosa, del Instituto Montenegro. “El proyecto está bien encaminado, he aprendido varias metodologías como la respuesta física total, y otras para que enseñar la gramática y que no sea tan aburrido para los niños”.



Según contó Serna, a Osorio además de vincularlo al programa de formación se le aplicó una prueba estandarizada Aptis, que es parte del convenio que tiene la Universidad con el Consejo Británico, pero se le aplicó en versión braille tipo 2, pues este docente es invidente. No obstante, con la prueba le evaluaron los cuatro componentes; audio- oral, lectoescritura, estructuras y la metodología.



“Este año he contado con el apoyo de los directores de grupo de primaria, cuando les doy la clase, el profesor permanece conmigo y así manejamos la disciplina. He venido desempeñándome desde 1987 como docente de inglés, desde que ingresé al magisterio”, dijo Osorio.



También contó que le hicieron algunos ajustes a la prueba “y tuve la oportunidad de leer en braille las preguntas y la hoja de respuestas también, y me permitieron que mi hija me asistiera para marcar las respuestas, cuando yo le decía cuál. Uno en braille lee mucho más despacio que con los ojos”.



Es la primera vez que la Universidad realiza este tipo de examen. “Este examen fue enviado también para cumplir con las necesidades de inclusión y es la primera vez que se hace, la Universidad administra las pruebas y los resultados fueron enviados al Reino Unida, y hace unos días nos llegó el resultado exitoso de Aimer”, señaló Serna.



La proyección es que en unos años los niños formados por estos docentes que se están capacitando, puedan manejar un segundo idioma. El proyecto se inició este año y se extenderá hasta julio del próximo año.



El vicerrector de extensión y desarrollo social de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polania, manifestó que la institución solo adelanta una parte del proyecto, que cuesta unos 15 mil millones de pesos. “Solo ejecutamos el 10 por ciento del proyecto, que básicamente tiene ver con capacitación del talento humano”.



Y agregó que la Gobernación del Quindío invitó a la institución a presentar proyectos para dos componentes más como la inmersión y en capacitan con nativos. “La metodología ha tenido muy buenos comentarios entre los docentes pero la metodología virtual no, porque hay profesores que no están tan interesados o porque tienen problemas para aprender”.



El secretario de Educación del Quindío, Francisco Javier López, dijo que “se viene haciendo un trabajo con metodologías y didácticas para que los niños se enamoren de este segundo idioma. Y a los profesores de inglés, los está capacitando la Universidad en microcentros de profundización".



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO