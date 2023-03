Un grupo de 15 jóvenes que permanece recluidos en el Centro de Atención Especializado (CAE) La Primavera de Montenegro, Quindío, por cometer delitos siendo aún menores de edad, hace parte de una producción audiovisual denominada 'Dragones de papel 2'.



El cortometraje relata la historia de ‘La Plaga’, un joven egresado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que busca afrontar su nueva vida tras salir del CAE y lo hace a través de la música, el arte y del trabajo social. De regreso a las calles se encuentra con ‘Checho’, otro joven egresado que también se enfrenta a la libertad, pero retorna al crimen y a la ilegalidad.



Kevin Escorcia Mejía tiene 25 años y es el protagonista del cortometraje. El joven ya había participado en el cortometraje Dragones de papel 1, estrenado en 2018, y donde encarnaba el mismo papel de La Plaga, pero cuando aún estaba recluido en el CAE.



“Dragones 1 fue la firma que puso Dios en mí que mi deber es el servicio. A pesar de que estaba grabando esa primera producción yo seguía haciendo cosas indebidas, yo pensaba que eso era como para pasar el momento, pero cuando me enamoré de esto todo cambió. Me enamoré de pararme en una tarima a cantar, del agradecimiento de un niño que me dice que quiere ser como yo, creo que todo eso me hizo salir adelante. Mi propósito es el servicio, el rap y hacer conciencia”, relató Escorcia.



El joven relató que, aunque duró 60 meses sancionado en el CAE de Montenegro, actualmente es educador terapeuta de la fundación Hogares Claret.



“Lo más difícil luego de salir es estrellarse con una sociedad llena de estereotipos personas que lo juzgan a uno por lo que fuimos, que le cierran la puerta en la cara y le dicen a uno que uno es un bandido, que siempre va a ser lo mismo, es muy duro estar firme a pesar de las tormentas que se viven, pero se logra”, dijo Escorcia, quien también creó la banda sonora de la película.



“Muchas personas viven desde los estereotipos y creen que el rap es para malandros. La música y la actuación me ha salido natural”, agregó.



La producción fue dirigida por Néstor Vargas, quien viene trabajando desde hace varios años en producciones audiovisuales con jóvenes de ese municipio.



“Esta es una continuación de la primera producción. En aquella oportunidad las escenas se grabaron en el CAE porque nos interesaba explorar qué era lo que los jóvenes estaban pensando en ese momento de su encierro, pero en esta ocasión el debate es sobre qué pasa con los muchachos una vez han pasado por el sistema y han egresado, a qué se enfrentan, cómo afrontan la estigmatización de la sociedad y la familia”, dijo Vargas.



El cortometraje es una coproducción de Wikindio, empresa dirigida por Vargas, con la fundación Hogares Claret, que opera el CAE. Además, cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



La directora del ICBF regional Quindío, Adriana Echeverry González, señaló que para llegar a este trabajo se tuvieron que buscar los permisos necesarios para que, al menos 15 jóvenes del CAE, pudieran salir y participar en las grabaciones.



“Para que ellos pudieran salir necesitamos del apoyo de la policía de infancia y adolescencia y el permiso de los jueces, defensores de familia, fiscalía, procuraduría y demás, esta es toda una apuesta que estamos haciendo. A ellos se les vincula a estos proyectos cuando se les ve que están esforzándose, se les van dando ciertos permisos para salir, son premios para ellos”.



Y añadió que “esta es una práctica restaurativa que se está trabajando con los chicos privados de la libertad, es muy interesante lo que están haciendo. Más allá de la experiencia de hacer cine lo que queremos es que ellos puedan ser esa voz que le cuente a otros y sirva de prevención para evitar el delito”.



El cortometraje se presentó oficialmente la semana pasada durante un evento que se realizó en el centro de convenciones de Armenia y que contó con la asistencia de los jóvenes privados de la libertad, estudiantes de varios colegios del departamento, autoridades y padres de familia. Además, en el evento también hubo presentaciones de grupos de rap y breakdance, exposición de fotografía y un conversatorio con los protagonistas de la producción audiovisual.



“Estos muchachos son dragones y son de papel porque en toda fuerza hay también debilidad y fragilidad. El papel simboliza también la huella que dejan las transformaciones, cada arruga, cada mancha queda en él como una evidencia del camino andado”, dijo Jhon Isaza, bibliotecario del CAE.

Kevin Escorcia Mejía tiene 25 años y es el protagonista del cortometraje. Además creó la banda sonora del cortometraje. Foto: Laura Sepúlveda

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

ARMENIA