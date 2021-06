Investigan presunto daño ambiental por empresa aguacatera en Quindío

Luego de las denuncias de habitantes de Pijao, Quindío, sobre varias obras que estaría adelantando una empresa productora de aguacate, Green SuperFood, en la vereda El Cinabrio de este municipio, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) dio a conocer que abrió una investigación contra esta compañía por la apertura de vías y movimiento de tierras en esa zona.



Según el director general de la CRQ, José Manuel Cortés Orozco, la Corporación atendió esta visita y se encontraron con “la apertura de vías, obras para presuntamente hacer un reservorio de aguas y la construcción de una bodega para presuntamente almacenar el producto del aguacate. Esas tres actividades son competencia de las Administraciones municipales y nosotros como Corporación lo que hacemos es verificar si se dio afectación ambiental”.



Cortés informó que en los próximos días se dará a conocer las decisiones administrativas frente a las presuntas infracciones ambientales que se pudieron cometer en el sector.



El ambientalista Néstor Ocampo señaló que desde hace semanas se conocen las denuncias de la comunidad, pero “si la CRQ ejerciera efectiva función de vigilancia y control habría visto el video que la empresa Green SuperFood ostenta, desde hace más de un mes, en su cuenta en Facebook anunciando para qué construyó esa bodega en la vereda El Cinabrio ilegalmente. Como de costumbre llega tarde la autoridad ambiental, cuando el daño ya está hecho, y solo presionada por las denuncias de la comunidad, no por su propia gestión e interés”.



Y añadió que ‘’nos preocupa que la Alcaldía de Pijao y la CRQ permitan a esas empresas hacer los trámites de manera extemporánea para legalizar lo hecho. Así lo insinuó el Secretario de Planeación cuando, en lugar de proceder ante la flagrancia, les dio plazo de un mes para hacer los trámites, y sin mencionar posibles sanciones’’.



El personero de Pijao, Hernán Bernal, ya había anunciado tras las primeras denuncias que adelantarían una visita para conocer si era cierto o no lo que refería la comunidad.



“Acudimos con las autoridades a ese sector y encontramos la apertura de vías internas, un tanque, según informaron, se pretende condensar unos 400 mil litros de agua y una bodega para almacenar los frutos, verificada la información con la Secretaría de Planeación del municipio se pudo evidenciar que no se cuenta con licencia o no se hicieron las labores pertinentes en su momento”, dijo Bernal.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

Armenia