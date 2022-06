Tras 7 años de haber dejado el cargo como mandataria de los quindianos, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente y ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación durante el periodo 2012 – 2015.



Según el ente investigador, Hurtado habría incidido en el direccionamiento de al menos cuatro contratos de infraestructura y servicios vitales para la comunidad, de tal forma que quedaran en manos de la empresa INALCON SAS, representada por José Carlos Vergara Mendoza.



El material probatorio de la Fiscalía señala que Hurtado habría actuado en favor del contratista a cambio de dádivas que ascendieron al 15 por ciento del valor de los contratos.



Adicionalmente, fueron detectadas diversas anomalías como sobrecostos por más de 5.400 millones de pesos, los cuales buscaban garantizar el pago de las comisiones pactadas y afectaron gravemente las finanzas del departamento.



Por su parte, la exmandataria afirmó que "ese proceso es del 2018, no es nada nuevo, tengo toda la convicción que voy a salir absuelta como he salido de todos los que me han señalado en diferentes momentos".



Y añadió que "esto hace referencia a unos hechos del 2018, en donde además el mismo contratista terminó diciendo en una audiencia que se realizó aquí en el Quindío, que si bien es cierto se había ganado cuatro licitaciones conmigo también se ganó cinco licitaciones con el cura (exgobernador Carlos Eduardo Osorio que la sucedió en el cargo) es un tipo que se dedicaba a esas licitaciones y son recursos del orden nacional y las entidades nacionales contrataban las interventorías directamente".



