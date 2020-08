Quindío extremará medidas para frenar casos de covid-19

Luego de que en un solo día se registraran 42 casos positivos de covid-19 en el Quindío y que una persona más falleciera por este virus en el departamento, las autoridades anunciaron la implementación de nuevas medidas para detener el aumento de contagios.

“Tenemos preocupación por el incremento de casos, a raíz de eso vamos a evaluar e implementar una serie de medidas que nos permitan contrarrestar el covid-19”, afirmó Eduardo Orozco, secretario del Interior del Quindío.



Algunas de estas medidas serían la expedición de un decreto de aislamiento obligatorio en los doce municipios del Quindío. Se evalúa, además, si se incluyen restricciones como la ley seca y el toque de queda.



De otro lado, algunos gremios, como la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) capítulo Quindío, solicitaron unificar decretos y que se publique un único pico y cédula para todos los municipios. “La idea es que se establezca un pico y cédula para todo el departamento y que el ingreso a los municipios sea como en Salento, donde debe tener previa reserva”, explicó Rocio Acosta, directora Acodres Quindío



Dos de los municipios que no habían registrado casos durante toda la cuarentena ya tuvieron sus primeros contagios. Es el caso de Salento y Buenavista, territorios que dejaron de ser considerados zonas no covid.

De hecho, Salento fue postulado para iniciar las pruebas piloto de reapertura gradual del turismo.



Y en este municipio se habilitó, desde hace unas semanas, el servicio a la mesa en restaurantes y estaban en revisión de los protocolos de bioseguridad para que unos 50 hospedajes volvieran a operar.



Pero ahora Salento tiene cinco casos de covid-19 y se espera que la alcaldesa de esta localidad, Beatriz Díaz Salazar, expida un nuevo decreto para evitar el contagio en su territorio.



“De manera irresponsable, una persona o unas personas ajenas a nuestro municipio han venido contagiados y sin respetarnos, hace tiempo hemos estado convencidos que a Salento no nos iban a tocar. Son cinco personas ajenas que vinieron y nos hicieron este gran daño”, manifestó Díaz.



Hace dos semanas, la mandataria había emitido nuevas directrices en su municipio. Levantó parcialmente el aislamiento decretado desde marzo pasado en esta localidad e implementó pilotos de reactivación económica en restaurantes y otros sitios. Además, se permitió el ingreso de personas con reservas, previamente tramitadas, en algunos restaurantes que hacen parte del plan diseñado para el sector.



En el caso de Buenavista, donde también se inició hace unas semanas la reapertura de varios restaurantes, el primer contagio se dio debido a la llegada de una reclusa hasta esta localidad.







La mujer fue trasladada desde el CAI La Unión, en Armenia, hasta la estación de Policía de Buenavista, con el fin de evitar el hacinamiento en los establecimientos carcelarios de la capital quindiana. Así lo informó el alcalde de Buenavista, Alexis Gómez.



“Le solicitamos muy respetuosamente al Comando departamental que tuvieran todos los protocolos para evitar que llegaran personas con alguna situación de covid, pero desafortunadamente esta solicitud no se cumplió y tenemos presencia de covid en el municipio. No es una persona de Buenavista”, dijo Gómez.



Hace unos días, el diputado Luis Carlos Serna alertó sobre la reapertura del turismo en un departamento que cuenta con pocas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y que aún no tiene laboratorio para procesar las pruebas de covid-19.



“Es absurdo y no se justifica que se esté pensando en abrir un territorio al turismo sin contar con las garantías para enfrentar esta crisis”, señaló Serna.



El diputado agregó que, por ejemplo, Salento no tiene hospital sino un puesto de salud, sin unidades de cuidados intensivos. “Así están todos los municipios de nuestro departamento. Armenia, que es la capital, tampoco cuenta con suficientes camas”, indicó Serna.



Según Yenni Trujillo, secretaria de Salud del Quindío, el departamento tiene solo 45 camas de UCI. De estas hay ocho asignadas solo para covid en el hospital San Juan de Dios, primera ruta de atención para este virus. Recientemente llegaron 10 de los 72 ventiladores prometidos por el Gobierno.





LAURA SÉPULVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA