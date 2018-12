Quindío está afectado por la ‘parahotelería’

En los últimos años, con la llegada de cada temporada alta en materia de turismo, los hoteleros del departamento prenden las alarmas por el incremento de la llamada ‘Parahotelería’, u hotelería ilegal, en el Quindío y que ha venido creciendo en ventas, especialmente por su promoción y comercialización a través de redes sociales.

A través de diferentes cuentas se pueden encontrar desde apartamentos amoblados con capacidad hasta para cuatro personas y que se alquilan por 60.000 pesos diarios.

Estos hospedajes están ubicados en la capital del departamento y otros municipios con alto flujo de visitantes como La Tebaida, Salento y Montenegro.



El gremio hotelero, representado por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), advierte de su preocupación por este tema que parece crecer sin ningún control por parte de las autoridades.



En la actualidad, Cotelco tiene un registro oficial de 1.418 inmuebles dedicados al alojamiento y hospedaje de turistas que desean conocer más de los paisajes del Quindío, además de otros atractivos turísticos de la zona.



La presidenta de la junta directiva de Cotelco, capítulo Quindío, Beatriz Londoño Jaramillo, señaló que “muchas veces nosotros estamos sin huéspedes para atender y los vecinos que son los ilegales, venden a unos precios más bajos, pero lógicamente el huésped va a encontrar un servicio el cual no esperaba”.



Este año se ha logrado el cierre de varios establecimientos dedicados a prestar este servicio informal.



Autoridades, como la Dirección de Turismo del Quindío, la Policía de Turismo, la Cámara de Comercio de Armenia y Cotelco han apoyado el cierre de estos lugares que prestan el servicio de ‘parahotelería’. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también aplica sanciones económicas a este sector ilegal.

​

El director de Turismo del Quindío, Carlos Eduardo Montaño, informó que durante este año (hasta septiembre) se lograron 52 cierres de establecimientos que tenían actividades informales.



“Estas actividades informales se detectaron en algunos casos por el seguimiento a las plataformas virtuales, ya que sus ofertas por lo general se encuentran a través de las redes sociales”, indicó Montaño.

​

El director de la agencia de viajes Panatours, Andrés Ceballos, contó que los hoteleros y todo el gremio turístico del departamento se afectan con estos hospedajes informales.



“Los turistas que llegan a este tipo de alojamientos no gastan ni la mitad del potencial económico que podría consumir en el destino”, señaló el director de Panatours.



Ceballos también relató que tiene conocimiento de que en el sector norte de Armenia hay decenas de apartamentos que alquilan entre 100.000 y 150.000 pesos al día y pueden ingresar hasta seis personas, frente a una habitación de hotel que puede costar 450.000 para dos personas.



“Nadie puede competir con algo así. Cuando ubican estas ofertas por internet, muchas veces son falsas y la realidad no concuerda con lo prometido y no se puede reclamar porque no son legales”, aseguró Ceballos.



Además, señaló que para que un hotel o una finca puedan hacer parte de esta agencia de viajes debe tener registro nacional de turismo, estar constituida legalmente y manejar precios estandarizados en el mercado, pues “tenemos normas técnicas sectoriales que garantizan la calidad del sitio para poder operar. Y esto busca es que tengamos una propuesta de talla internacional. Cuando un turista opta por un servicio informal se pierde de muchas cosas, sobre todo de la experiencia en el destino, la cual muchas veces es referenciada por los mismos empleados de los hoteles, ahí es donde se abre la puerta al destino como tal”.



En esta temporada de final y principio de año, los hoteles del departamento tienen una disponibilidad de más de 19.000 camas en los doce municipios del Quindío que los turistas nacionales e internacionales decidan visitar.

Incremento en reservas

El presidente de la junta directiva de Anato, capitulo Eje Cafetero, Jhon Jairo Hernández, señaló que tienen un incremento del 10 por ciento en las reservas para esta temporada, teniendo en cuenta que Quindío es el departamento que más turistas recibe.



Con la Navidad, se espera que los parques del departamento tengan un aumento en el número de visitantes.



El Parque del Café y Panaca esperan más de 80.000 turistas y el parque de la vida con su alumbrado navideño espera recibir a más de 50 personas.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO