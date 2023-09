Luego de que se conociera el brutal ataque del que fue víctima una tortuga en una vía del departamento, la Policía reveló que el joven que cometió el acto fue dejado en libertad, pues es menor de edad.



(Más contexto: Indignación en Armenia: hombre le sacó los ojos a tortuga y le propinó 20 machetazos)

Aunque el joven fue aprehendido y conducido a una audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, en la que el fiscal del caso pidió una medida ejemplar. el juez no lo envió a un centro de reclusión para menores.



El comandante de la Policía en el Quindío, coronel Pedro Saavedra, reveló que conocieron el caso por la llamada de una persona de la comunidad.

Uno de ellos tenía una tortuga encima de una piedra y la golpeaba con un arma tipo machete FACEBOOK

TWITTER

“Se recibió el caso de que se encontraban unos jóvenes cazando y maltratando las tortugas del río. Fue así como personal se desplazó hasta allá y se observaron a 5 jóvenes y uno de ellos tenía una tortuga encima de una piedra y la golpeaba con un arma tipo machete. Se le hizo el llamado de atención ante semejante caso de violencia y maltrato animal para que desistiera de la acción y se logró la aprehensión en flagrancia del menor Brian Andrés”, dijo el oficial.



(Además: Video: mataron un puma en el Valle del Cauca, al parecer, por comerse unas gallinas)

Añadió que fue judicializado por el delito de maltrato animal luego del dictamen de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) que arrojó que a esta especie le propinaron 20 heridas con arma cortopunzante y le extrajeron los ojos.



“Hacemos el llamado a los padres de familia para que le recalquen a sus hijos no participar en actos de maltrato animal”, enfatizó el coronel Saavedra.



Según informó el director de la CRQ, José Manuel Cortés Orozco, “de acuerdo a nuestra evaluación, del equipo de profesionales de la CRQ, se le tuvo que practicar la eutanasia a la tortuga, ya no quedaba otra alternativa porque bajo esas condiciones no hay nada qué hacer. Es lamentable y deplorable lo que sucedió”, comentó el directivo de la CRQ.



(Más noticias de animales: El rescate de una gigantesca boa y de un zorro cañero paralizó 2 barrios de Cali)

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO