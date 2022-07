La Secretaría de Salud del Quindío declaró la alerta amarilla hospitalaria en el departamento tras decretar el cierre temporal del hospital Santa Ana del municipio de Pijao por el hallazgo de múltiples incumplimientos en los estándares de habilitación que presenta este centro médico, además de la situación financiera del hospital.



Desde hace varios meses este hospital venía prestando sus servicios con algunas dificultades e incluso ya había suspendido el área de urgencias, consulta externa, odontología, laboratorio clínico, y servicio farmacéutico.



Por ahora el centro asistencial solo seguirá prestando el servicio de vacunación y de transporte asistencial básico para el traslado de usuarios a otros municipios.



La directora de Calidad y Prestación de Servicios de la Gobernación del Quindío, Elayne Loaiza Jurado, explicó que el hospital tiene un déficit fiscal por el embargo de sus cuentas, "debido a que afronta una demanda de reparación directa por más de 414 millones de pesos. El hospital no cuenta con talento humano en salud para prestar los servicios básicos a la población, no cuenta con atención de consulta externa de medicina y el servicio de urgencias es intermitente, porque el médico está disponible por turnos, ciertos días a la semana".



La funcionaria agregó que se activó la red hospitalaria del departamento y los planes de emergencia para poder garantizar la atención de los usuarios en caso de emergencia en otros municipios.



"Las EPS deben activar sus redes alternas para garantizar la atención de sus afiliados para los servicios de urgencias, consulta externa, consulta prioritaria, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica para todos los pijaenses tanto del área rural como urbana. Dicha alerta continuará hasta tanto la situación que la generó sea subsanada", dijo Jurado.



Cabe recordar que este hospital se suma a otros tres que han sido intervenidos y cerrados temporalmente en el último año. El primero fue el hospital La Misericordia de Calarcá, que actualmente está en proceso de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el segundo fue el hospital San Vicente de Paúl de Salento y el tercero fue el Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Quimbaya.

