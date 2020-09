El municipio quindiano que celebró tres años sin asesinatos

Al menos 1.098 días completa el municipio de Córdoba, Quindío sin registrar homicidios luego de que el pasado 7 de septiembre se cumplieran tres años después del último asesinato presentado en esta población asentada en las montañas de la cordillera Central. La población realizó un pequeño acto de conmemoración de este nuevo récord que alcanza este municipio.

"La comunidad da un ejemplo y es un aporte a esa paz que necesita el país. Aunque en otras épocas sufrimos mucho por la violencia hoy nos podemos dar esa gran satisfacción de no registrar homicidios en tres años. La población ha entendido que la buena convivencia es necesaria para la estabilidad del municipio’’, aseveró el alcalde de Córdoba, John Jairo Pacheco Rozo.



El último homicidio registrado fue el de un vigilante de 48 años en la vereda La Playa, quien fue agredido con arma de fuego.

La estrategia de este poblado sería el comportamiento ciudadano. "Hay una muy buena articulación entre la policía y las autoridades municipales y un muy buen comportamiento de la población, ese ha sido el éxito de este municipio. Hay muy pocos casos de hurtos, y la comunidad alerta cuando hay personas sospechosas o ajenas a la región que puedan poner en riesgo la seguridad’’, informó el comandante de la Policía en el Quindío, coronel José Luis Ramírez.



Este municipio que tiene más de 6.000 habitantes y que su principal fuente de ingreso es la agricultura y el turismo, en décadas pasadas fue escenario de asesinatos y atentados terroristas por parte del frente 50 de las Farc. No obstante, este frente fue desarticulado en 2010 con la caída de su comandante Ciro Gómez Rayo, alias 'Enrique Zúñiga'.



El abogado Carlos Gómez, habitante de esta localidad señaló que, aunque preocupa la reactivación de grupos delincuenciales en varias partes del país, "confiamos en que aquí no se presente. Básicamente aquí en el municipio toda la gente se conoce y si hay diferencias entre personas no llegan nunca a extremos de agresiones que comprometan la vida de alguien. No tenemos estructuras criminales y aunque hay problemas de sustancias alucinógenas, hasta el momento han sido controladas’’.

No es la primera vez que este municipio registra este récord. En años anteriores también logró pasar varios años sin homicidios hasta que se presentaron varios casos y comenzó a correr este nuevo récord.



El secretario del Interior del Quindío, Eduardo Orozco manifestó que "esta cultura de respeto por la vida y por la paz se propaguen por todo el territorio nacional. Córdoba es un ejemplo para todo el departamento’’, dijo el funcionario.



Adicionalmente, en este municipio se ha presentado una baja afectación de covid-19 y solo se han generado dos casos positivos. A la fecha solo uno es activo.

ARMENIA