Las autoridades en Quindío están tras la pista de cinco hombres que ingresaron a una finca ubicada en la vereda Arauca, en Quimbaya, y hurtaron dinero en efectivo, elementos de valor y abusaron sexualmente de una mujer de 31 años que residía en este lugar.



La comandante de la Policía en Quindío, coronel Alba Patricia Lancheros, reveló que este caso se registró la noche de velitas del 8 de diciembre.



(Siga leyendo: Capturado por la desaparición de Danna Alzate, también la abusó y la asesinó).

“Ingresaron cinco hombres con pasamontañas, reducen a 3 personas, les hurtan un millón 200 mil pesos en efectivo, un celular, un arma no letal y dos pulidoras, y se llevaron a la dama de allí y la acceden de manera violenta. Es muy lamentable para mí como mujer informar este tipo de hechos”, dijo la oficial.



Tras la violación, la mujer, que se encontraba con su esposo y su hijo menor de edad, fue llevada nuevamente con su familia y los encerraron para que no pudieran dar aviso a las autoridades.



No obstante, luego de que los cinco hombres huyeron, la familia logró escapar de la finca y avisar a las autoridades.



(Le recomendamos: Alarma en Caldas: casi 3.000 casos de violencia de género registrados este año).



“Llegó el personal de investigación criminal y de la estación Quimbaya y la señora fue trasladada de inmediato a centro médico, se activó la ruta purpura de valoración médica y psicológica. No vamos a permitir hechos de violencia. El llamado es a la ciudadanía, si conocen a alguien que haya participado en este hecho que lo denuncien, no permitamos que esto quede así, nuestra línea es 3137722943 para que den a conocer qué persona estuvo involucrada en este hecho”, añadió la comandante de Policía.



(Más: Macabra escena: joven habría asesinado a su abuela con destornillador y machete).



Lancheros advirtió que la finca no contaba con cámaras de seguridad por lo que se pide la solidaridad y la denuncia de los vecinos y testigos.



Por su parte la secretaria del Interior del Quindío, Juana Camila Gómez, señaló que la Gobernación del departamento destinó un recurso para ofrecerlo como recompensa a cambio de información sobre los autores de estos delitos.



“Ofreceremos hasta 10 millones de pesos de recompensa para recopilar información que pueda dar con el paradero de los responsables de este aberrante hecho sucedido en Quimbaya, donde además de hurtar abusaron sexualmente de una mujer”, dijo Gómez.

Más noticias

Capturado profesor que habría abusado sexualmente a estudiantes en Caldas

Caldas: estampida humana en el sepelio de Danna Alzate dejó un muerto

Los artistas que pondrán a gozar a los asistentes a la Feria de Manizales 2023

ARMENIA