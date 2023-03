Al menos 15 conductores de vehículos de tracción animal protestaron en la plaza principal del municipio de Calarcá, Quindío, por las demoras en el programa de sustitución que la Alcaldía de esa localidad adelanta desde el año pasado. Aunque hace unos meses se realizó un evento oficial con dos motocarros, ningún conductor ha recibido su nuevo vehículo.



Edilberto Hernández, uno de los conductores afectados, señaló que, pese a que el proyecto ya está aprobado, no les han cumplido lo que les prometieron.



“Nos están demorando mucho el proceso. El alcalde nos dijo que ya tenía la plata (para el programa) y nada, nos están poniendo muchas trabas. Le estamos exigiendo al alcalde que nos diga cuándo nos van a entregar los motocarros, estamos cansados de que la gente nos esté ofendiendo por tener a los caballos”, dijo el hombre.



Hernández comentó que uno de los tropiezos que han tenido es que les están pidiendo “un examen para los caballos y nos habían dicho que todo corría por cuenta del municipio. Además están buscando el sitio donde vamos a hacer el curso de conducción y no han resultado con nada”.



El año pasado, el alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero, señaló que inició el proceso pues ‘’fue una promesa de campaña y está en nuestro plan de desarrollo’’.



Sin embargo, el conductor dijo que hicieron una entrega ‘oficial’ con dos motocarros pero no les han entregado nada.



“Como hicieron un show con dos motocarros, la ciudadanía nos dice que qué hicimos con los vehículos o que, si no tenemos plata para la gasolina, hasta nos han sacado machete, estamos muy perjudicados”, añadió el hombre.



Balsero por su parte advirtió que el proceso se ha retrasado porque algunos beneficiarios tienen sanciones de tránsito y por los recursos del empréstito que solicitaron ante el Concejo Municipal.



“Le solicitamos al Concejo municipal un empréstito para este proyecto, desafortunadamente se han presentado algunos inconvenientes, pero ya tenemos la cotización y en el transcurso de la semana sale ese proceso para adquirir los motocarros y que se demora unos 30 días. Se han realizado mesas de trabajo con los beneficiarios del programa para contarles los avances



La concejal del municipio, Cristina Arbeláez, afirmó que “estamos solicitándole a la administración municipal agilidad en la sustitución, pues los caballos no aguantan un día más en las calles. El alcalde dio su palabra de que este año se realizará la sustitución”.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

ARMENIA