Alarma por despido masivo en un hospital del Quindío

En el hospital La Misericordia de Calarcá, en Quindío, fueron despedidos al menos 80 empleados entre médicos, enfermeras, administrativos y personal de mantenimiento.



Los funcionarios denuncian que las cartas de despido llegaron luego de un cese de actividades que llevaron a cabo para reclamar por los salarios que les adeudaban desde hace 3 meses.



(Además: Gemelos fueron separados al nacer y se reencontraron 19 años después)

‘’Estuvimos 15 días en paro porque nos adeudaban 3 meses de salarios, ya nos cancelaron 2 meses de salario pero nos llegó una carta por parte de la empresa que nos contrata en la cual nos decían que por ausentismo laboral estábamos despedidos’’, relató una enfermera que fue despedida del hospital.



Agregó que ‘’es algo injusto porque estamos protestando por algo que ya habíamos trabajado. Estamos indignados con esta situación’’.



El odontólogo César Maldonado, quien llevaba casi 19 años trabajando en este lugar, contó que les llegó un correo notificándoles la terminación del contrato.



(Lea también: Pese a baja en los contagios de covid, en Amazonas siguen en alerta)



‘’A las 10:00 de la noche nos llegó el correo con la información de que quedamos sin trabajo unos 150 trabajadores y el motivo es en represalia al plantón que hicimos entre el 28 de mayo y el 14 de junio, porque nos adeudaban tres meses de salarios’’.



Este medio conoció una de las cartas de despido enviadas por la empresa Soluciones Efectivas Temporal SAS, a su vez subcontratada por el hospital para establecer el vínculo laboral con decenas de empleados de este centro asistencial.



Dicho documento señala que ‘’teniendo en cuenta la cláusula sexta del contrato de trabajo de duración por la obra o labor contratada, y en atención a la notificación de la empresa usuaria, en donde señala que las labores para las cuales fue contratado han terminado, existiendo ausencia en el servicio misional requerido para el cual fue contratado, me permito notificarle que su contrato de trabajo terminó (…)’’.



No obstante, el gerente del hospital, Bernardo Gutiérrez, afirmó en una rueda de prensa que los despidos no se dieron por el paro de los empleados.



(En otras noticias: El experimento con coca que abrió oportunidad en el Cauca)



‘’Eso no tiene asidero en ninguna parte ni está demostrado en ninguna parte, no es orden de aquí, a nadie le he dicho échenlo de aquí porque estuvo en el paro. En este momento no puedo tener más gente y no solo se sacaron a los de menor salario sino también a especialistas que ganan 20 millones en un mes, todos los especialistas se fueron porque les dijimos que no había más trabajo’’.



Según Gutiérrez, la empresa Soluciones Efectivas Temporal SAS terminó el contrato de 80 personas, de ellas 22 eran del área administrativa y 58 del área asistencial. ‘’Yo tengo que tener una disponibilidad presupuestal y una reserva para poder decirle a la empresa (Soluciones Efectivas Temporal) contrate estas personas y en este momento no han llegado los recursos que esperábamos’’.



Las protestas por parte de los empleados y las dificultades financieras han marcado los últimos años del hospital La Misericordia.



Este centro asistencial tradicionalmente ha sido conocido como el segundo hospital más importante del departamento. Sin embargo, desde hace meses está en crisis y se han cerrado servicios como cirugía, pediatría, urología, ginecología y obstetricia, ortopedia, odontología, entre otros. Lo único que está habilitado actualmente es primer nivel de atención donde se brindan atenciones básicas.



‘’Si cierro todos esos servicios pues es un recurso humano que no tengo justificación para tenerlo. A todos los trabajadores se les está debiendo dinero, tengo unos especialistas a los que les debo 9 meses, a otros 4, y así’’, añadió el gerente.



(Le sugerimos leer: Los reparos de los docentes en el Eje Cafetero para regresar a clases)



El alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero, señaló que la crisis del hospital ha llevado a que esté a punto de cerrarse ‘’convertiría prácticamente al hospital en un puesto de salud situación que no vamos a permitir estoy convocando a todos los entes para que hagamos un frente común y miremos cómo salvar al hospital’’



Y dijo que hasta hace unos años ‘’fue uno de los mejores hospitales por no decir que el mejor y ahora está a punto de desaparecer. Hay que tomar medidas y hacerle un requerimiento a la Secretaría de Salud departamental para que mire qué acciones se vienen adelantando, la única solución no puede ser solo cerrar’’.