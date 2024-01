Quindío: la curiosa posesión del alcalde de Filandia, quien invitó a su toro mascota

El acto de posesión del nuevo mandatario de Filandia, Quindío, Duberney Pareja Giraldo, causó curiosidad pues a la ceremonia realizada en el coliseo de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, ingresó un toro cebú como uno de los invitados especiales. La presencia del animal causó sorpresa en medio de los habitantes de esta localidad.



Se trata de ‘Niño’, como fue llamado por el nuevo alcalde. Su presencia en el recinto obedeció a que el toro es uno de sus mejores amigos y para incentivar el amor por los animales. De hecho, en algunas de las vallas publicitarias de la campaña electoral de este municipio, Pareja también aparecía con Niño.



“Nosotros en medio de toros estaríamos asustados, pero él en medio de 500 personas no se asusta, qué significa esto, que tenemos que aprender a vivir todos en este territorio”, dijo el alcalde cuando bajó de la tarima para saludar a su toro.



Un animal de 750 kilos de peso fue uno de los invitados especiales donde además también estaban los nuevos secretarios de despacho y la comunidad local. Foto: Archivo particular

Pareja les contó a los asistentes que a Niño lo adquirió hace unos 6 años debido a su negocio de ganadería, pero tras un año el toro no había cumplido su propósito como reproductor en su finca, por lo que decidió venderlo para otros fines en esta cadena, no obstante, no pudieron llevarse al toro, pues según el alcalde, se rebeló y lloró en esa ocasión.

Durante su campaña el alcalde siempre utilizó a su toro en sus pancartas. Foto: Laura Sepúlveda

El toro lleva casi seis años y según el nuevo mandatario se convirtió en su amigo, recorre toda la casa e incluso ingresa a saludarlo, es por esto que lo invitó a su posesión. De hecho, el animal ingresó al recinto, se dejó acariciar y fue aplaudido por los asistentes. “Lo que quiero significar con este acto, es que profesemos el amor por los animales y ese será un norte de mi gobierno”, dijo Pareja.El mandatario prometió en su discurso de posesión trabajar por el sector de campo de este municipio.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA