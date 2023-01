Familiares del adulto mayor Juvenal Díaz Ortiz denunciaron que el hombre de 83 años falleció en las últimas horas tras varias caídas que habría sufrido mientras estuvo internado en el hospital Mental de Filandia, Quindío.



Aunque los parientes de Díaz aseguraron que una caída se puede presentar en cualquier lugar, afirmaron que en este caso se presentó negligencia médica del centro asistencial pues no le habrían brindado los cuidados necesarios ni lo remitieron a otro hospital.



(Siga leyendo: Trágicas muertes en Tolima: dos hermanos en moto cayeron a abismo de 400 metros).

El hombre debió ser trasladado a un centro de salud más avanzado debido a la gravedad de sus heridas. Foto: Archivo familiar

La cuñada de Díaz, María Constanza Acevedo Muñoz, afirmó que el adulto fue remitido a este hospital desde el pasado 14 de diciembre por “problemas para conciliar el sueño” y estuvo internado hasta el pasado 9 de enero cuando le dieron de alta pero ese día fueron informados que el hombre presentaba varios golpes por una caída.



“Nos llamaron del hospital y nos dijeron que le daban de alta, fuimos por él y nos dijeron que se había caído porque es muy inestable y con cualquier cosa se caía. Nos lo entregaron muy golpeado y con ropa de otra persona, nunca nos dejaron llevarle ropa. Lo llevamos a casa pero lo vimos tan mal, tenía un hueco en un brazo y contusiones en diferentes partes del cuerpo, estaba prácticamente en coma, no hablaba, no se movía. Lo llevamos al hospital de Circasia pero nos dijeron que estaba muy mal, que teníamos que llevarlo a un hospital de Armenia”, contó Acevedo.



(Le recomendamos: Caldas: en medio de riña, una perrita terminó con un cuchillo en la cabeza).



La mujer aseguró que ni siquiera les dieron una explicación de lo sucedido. “Ni el gerente del hospital, ni un médico nos dio explicaciones, enviaron a un enfermero a entregarnos a mi cuñado y nos hicieron firmar papeles para la salida voluntaria como si nosotros hubiéramos solicitado su salida, son una cantidad de irregularidades en este caso”.



Luego de la salida del hospital Mental de Filandia el adulto mayor fue remitido a la clínica San Rafael de Armenia donde según sus familiares, “por el estado en el que llegó se deterioró más, estaba muy lastimado, tenía suturada la frente en varias partes, tenía golpes en un brazo, en la cabeza, en la espalda, en la rodilla, en la cadera, tenía los pies lastimados, perdió varios dientes, no sabemos qué fue lo qué pasó, pedimos justicia y que se esclarezca este caso”.



Entre tanto, se conoció un video de las cámaras de seguridad del hospital donde se observa el momento en que el adulto sufre una caída, al parecer de una silla, pero no se evidencia si estaba acompañado o si estaba solo en ese momento.



Por su parte, el gerente del hospital Mental de Filandia, Jhon Carlos Buitrago, señaló en un medio local que “lamentablemente el señor falleció, estamos prestos a responder a los requerimientos que nos haga tanto la familia como los entes de control, estamos con todas las pruebas y datos listos. Se trató de un accidente desafortunado, no deberían suceder pero no estamos exentos de que algo así se presente”.



El CTI de la Fiscalía recogió el cuerpo del adulto mayor en la clínica de Armenia y fue trasladado hasta Medicina Legal para determinar la causa de la muerte.

