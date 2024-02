Docentes indígenas emberas llegarán al sistema educativo de Risaralda

Jorge*, un adolescente embera chamí que nació en el corregimiento de San Antonio del Chamí, en el municipio de Mistrató (Risaralda), cuenta entre risas que los profesores de su colegio lo regañan porque en ocasiones canta o habla en su lengua nativa, la que le enseñaron sus padres y abuelos. "Ellos creen que me estos burlando de ellos y me regañan, me dicen que hable en español", afirma el joven.



Este tipo de hechos podrían ser historia: la Gobernación de Risaralda, el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades indígenas acordaron la vinculación de docentes indígenas al sistema educativo de ese departamento.



"Un segundo punto relevante que se desprende de este encuentro es el avance en el proceso de vinculación docente, próximamente vamos a adelantar la vinculación de alrededor de 15 docentes al sistema, en cumplimiento de 30 plazas que teníamos pendientes”, afirmó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.



La secretaria de Educación departamental, Dora Ligia Agudelo, explicó que "el departamento de Risaralda es el primero del país en implementar el Decreto 1345 para la vinculación de los profesores, norma que tiene sus cimientos en la valoración de los saberes ancestrales y la participación de los pueblos indígenas".



Por su parte, Marco Fidel Guasarabe, líder del Consejo Indígena de Risaralda, comentó: "En la minga teníamos unos acuerdos y hoy (el pasado fin de semana) se ha clarificado mucho por parte de la Secretaría de Educación departamental sobre los avances y los nombramientos de los maestros, vemos la buena voluntad de los mandatarios”.



Inversión en aulas

De otra parte, el Gobernador de Risaralda anunció que debido a "un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, logramos gestionar un incremento de 6 mil millones de pesos a un total aproximado de 14 mil millones de pesos, que se destinarán para la infraestructura educativa de 32 instituciones étnicas en el departamento”.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, se reunió con líderes indígenas. Foto: Cortesía Gobernación de Risaralda

Además, en mobiliario para varias sedes educativas con enfoque étnico en el territorio, se hará una inversión cercana a los 600 millones de pesos.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*Nombre cambiado

