El asesinato de Rosalba Peña, este miércoles, mientras se encontraba en el velorio de su esposo, Álvaro Peña Barragán, asesinado un día antes, ha causado consternación en el departamento de Arauca, así como temor, pues nadie sabe a ciencia cierta por qué los mataron.



El asesinato de la mujer se presentó en la vivienda de su suegra, en el barrio 4 de Diciembre de Saravena, donde estaban despidiendo a su esposo, quien recibió varios impactos de bala el martes en Tame, donde realizaba trabajos agropecuarios.



(Además: Mujer fue asesinada durante el funeral de su esposo en Arauca)

Eliécer Calderón, presidente de la Junta de Acción Comunal de Panamá, zona rural de Arauquita, sostiene que a raíz de los asesinatos varios líderes sociales de la zona huyeron por temor a nuevos ataques.



“A mí me enviaron un mensaje y luego me fueron a buscar a mi casa. Tuve que salir, pero tengo miedo por mi familia que se quedó allá. Es una situación que nadie puede controlar”, señaló Calderón.

👥 Nombre: Álvaro Peña Barragán

📆 Fecha: 25/01/22

📍 Lugar: Tame, Arauca*ñ



Con Álvaro Peña Barragán serían 12 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022 y 1298 desde la firma del acuerdo de paz. pic.twitter.com/cIlLH2iubi — INDEPAZ (@Indepaz) January 26, 2022

(Lea también: Rechazo a concejal que hizo multar a conductor de plataforma InDriver)



Este hombre aseguró que Álvaro era un destacado líder comunal de la zona rural de Saravena. Entre sus labores, se encontraba la de ayudar a familias que no contaban con vivienda para encontrar tierras o lotes que pudieran utilizar para resguardarse de la calle.



Además, fue candidato al Concejo de Saravena por el partido Polo Democrático.



“Ellos nunca habían hablado de amenazas. Es más, nadie acá hablaba de amenazas desde que hicieron ese pacto en 2011 de no atacar a la población civil, pero la situación en Arauca se ha salido de control”, indicó Calderón.



Otros líderes de la zona señalan que Peña Barragán era una persona bastante activa y coinciden con Calderón, con respecto a las amenazas. Además, recordaron que el año pasado su hijo fue asesinado.



(En otras noticias: Qué hay detrás de los ataques del Eln y las disidencias a la Fuerza Pública)



Según Eliécer, el conflicto entre el Eln y las disidencias de las Farc se recrudeció por el control territorial, además de los cultivos ilícitos, uno de los puntos de discusión entre la comunidad y los grupos armados, pues los campesinos quieren erradicarlos.



“Es por eso que empiezan a atacar a los movimientos sociales, porque nos oponemos a eso y a la guerra. Los movimientos comenzaron a pronunciarse en contra de eso y creo que puede ser la razón por la que ahora estén atacando a los líderes”, explicó.



Las autoridades, por su parte, están investigando quiénes están detrás de este crimen, pero por ahora no se conocen detalles.