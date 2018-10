Delincuencia común estaría detrás del rapto de Cristo José

Hay indicios que apuntan a que la delincuencia común estaría detrás del secuestro del niño Cristo José Conteras, hijo del alcalde Edwin Contreras, de El Carmen, Norte de Santander, con el objetivo de vendérselo a ‘los Pelusos’ o al Eln.

Esa es la principal teoría que manejan el Gaula de Ejército y de Policía. El menor de cinco años fue secuestrado el pasado tres de octubre cuando se dirigía a su colegio, ubicado en el corregimiento de Guamalito, y este martes en la mañana fue abandonado por sus captores debido a la presión de la Fuerza Pública.



“Desde el momento que se conoció del secuestro del menor se activaron los protocolos, el principal objetivo era evitar cualquier tipo de operación de rescate que pudiera poner en riesgo su integridad y vida”, dijo a EL TIEMPO uno de los oficiales que participó en la investigación, quien resaltó “que durante los seis días del plagio, los secuestradores no se comunicaron con la familia para hacer algún tipo de exigencia económica”.

La presión mediática del caso y la presencia de más de 4.000 uniformados en la zona “fueron factores que incidieron para que ninguna de las redes de crimen organizado lo hubieran recibido como es el modus operandi en esta zona del país”, dijo la fuente.



Por su parte, el presidente Iván Duque aseveró anoche que aún no hay información precisa sobre los secuestradores, pero se debe “investigar, primero con los testimonios, quiénes podrían ser los captores, cómo se estaban desplazando, si pertenecen a alguna organización criminal organizada o si simplemente son delincuentes comunes”.



El menor fue encontrado en un paraje selvático ubicado entre las veredas La Quiebra, Las Delicias, La Osa y Las Peregrinas.



El hallazgo del pequeño se produjo gracias a la información recibida por una unidad militar que se desplazó junto con el mandatario local a un sector ubicado a un kilómetro de este caserío.



El lugar donde Cristo José fue hallado con picaduras de mosquitos, hacía parte de tres cuadrantes que la Fuerza Pública tenía demarcados para avanzar con el operativo de búsqueda.



“El Presidente sabía cómo estábamos haciendo la maniobra operacional, y pudimos dar la orden de generar este rescate por presión sin que se pusiese en riesgo la vida del menor. Esa era nuestra mayor preocupación; era como caminar sobre cáscaras de huevo”, indicó el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares. El alto oficial añadió que cada efectivo involucrado en la misión de rescate era consciente de que no podía disparar y que sus acciones debían aplicar la fuerza de manera precisa y disciplina.



La personera de El Carmen, Inés Rosalía Bustos, relató que desde las primeras horas de la mañana de ayer, el papá del pequeño se había internado en las selvas del Catatumbo y acompañó la labor humanitaria de la comisión, encabezada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica que desde la semana pasada se encontraban en la búsqueda del niño.

El recibimiento

Cuando se encontraba con las autoridades y en compañía de su papá, el menor se comunicó por teléfono con su mamá, Diana Arévalo, y le expresó: “mami me robaron. Mami te extraño mucho”.



A su llegada de nuevo a casa, al ritmo de la banda musical del pueblo y con el estallido de fuegos artificiales Cristo José Contreras fue recibido en el corregimiento de Guamalito, caserío de El Carmen.



Un sentimiento de euforia se apoderó de esta población, ubicada a 45 minutos del casco urbano, cuando el pequeño asomó su rostro por la ventana de la camioneta blindada en la que se movilizaba, y acercó su pequeño peluche a su mamá, quien se encontraba en primera fila.



Ya por fuera del vehículo, una romería de gente celebró su retorno a la libertad y le expresaron su cariño. “Vivimos un momento de completa alegría porque el niño ya se encuentra en el seno de su hogar. La gente estaba acá contentísima y de una vez sacamos la banda del corregimiento para amenizar esta celebración, también se compró pólvora y todos salieron a darle una gran bienvenida”, dijo Yaneth Pallares, rectora de la institución educativa Santo Ángel.



La docente tuvo un breve encuentro con el pequeño y aseguró que su estado anímico es favorable. En la conversación, ella le comentó que el presidente Iván Duque lo había venido a buscar, y Cristo José le respondió que eso lo ponía muy contento y que pensaba invitarlo nuevamente a su casa.



“Yo simulé que le estaba haciendo una entrevista y le dije que era muy famoso y le pregunté cómo se sentía por eso. Él me respondió entre risas, jocoso y demás. Un niño se recupera mucho más rápido de esos eventos traumáticos”, agregó la funcionaria.



De igual manera, Duque comentó que la liberación “es la victoria de todo un país, es la victoria, sí, de la presión de la Fuerza Pública, pero más importante que eso también es la resiliencia de su familia”.



En la familia Contreras Arévalo también reina un clima de felicidad. Aunque no han entregado más detalles, varios de sus seres queridos comparan el rescate de Cristo José con un milagro.

Tres hombres y una mujer tenían al niño

Por el trabajo de inteligencia militar y policial, la Fuerza Pública siempre supo que el niño Cristo José no había salido de la zona de El Carmen, donde había sido raptado. “La versión que se hizo circular de que posiblemente había sido trasladado al departamento de Cesar fue una cortina de humo que se creó para darles tranquilidad a sus captores”, dijo a EL TIEMPO una fuente militar.



Con base en la información obtenida, se hizo un cuadrante sobre el corregimiento de Guamalito, en especial en el sector occidental. Más de dos mil uniformados, principalmente de la Fuerza de Tarea Vulcano, fueron distribuidos sobre la región en búsqueda de Cristo José.



“A la zona occidental se envió a 500 hombres que estuvieron recorriendo el área de manera continua. Hablaron con los campesinos del sector, que fueron muy colaboradores, e informaron sobre posibles movimientos sospechosos, lo que permitió cerrar el cerco sobre los secuestradores. Por la presión de las tropas, se vieron obligados a liberarlo”, aseguró a este diario el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares.



Los labriegos reportaron la presencia extraña de tres hombres y una mujer que viajaban con un niño, lo que alertó a las autoridades. De hecho, “sobre la media mañana (de ayer) el teniente a cargo de la unidad militar recibió la información de que el niño había sido dejado a un kilómetro del lugar donde se encontraban, y con 15 hombres más se fue a buscarlo. Lo hallaron solo y llorando sobre la vía de la vereda Cerro Redondo”, dijo el general.



El oficial, que se encontraba en Ocaña, Norte de Santander, junto al general Fernando Murillo, director del Gaula, había recibido la orden perentoria del presidente Iván Duque de apersonarse de la operación de rescate del menor y de no regresar a Bogotá hasta lograr el objetivo.



Desde el día del secuestro del niño se activó una gigantesca operación militar y policial, con el apoyo de la Fuerza Aérea. A través de sobrevuelos y el traslado de tropas, se pudo cubrir la zona rural de El Carmen, lo que se sumó a la recompensa de 150 millones de pesos para quien diera información sobre el paradero del menor.



JUSTICIA Y CORRESPONSAL EN CÚCUTA

EL TIEMPO