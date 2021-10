Facundo Castillo: así ha sido la carrera política del gobernador de Arauca

Hay revuelo político en Arauca tras la captura en Bogotá del actual gobernador Facundo Castillo Cisneros por las supuestas irregularidades en contratos públicos del departamento que terminaron en manos de personas relacionadas con el Eln.



Además, al parecer, Castillo recibió apoyo ilegal para ser elegido como gobernador a cambio de millonarias sumas de dinero.



(En contexto: Capturan a gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, en Bogotá)

Facundo Castillo es médico general de la universidad San Martín y especialista en auditoría gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia. En una entrevista con EL TIEMPO, Castillo relató que tuvo una infancia complicada y que salió adelante pese a adversidades económicas, incluso que apenas pudo comenzar el colegio a los 9 años.



Fue elegido por primera vez como gobernador de Arauca para el periodo 2012-2015, lapso en el cual -según las encuestas- estuvo en el top 10 de mejores gobernadores de Colombia.



(Lea también: El caso por el que fue capturado Facundo Castillo, gobernador de Arauca)



Posteriormente, Castillo aspiró a la Cámara de Representantes en 2018, pero no obtuvo suficientes votos y no alcanzó el escaño, pese a haber tenido un gran apoyo en el departamento en Arauca, dese donde provinieron la gran mayoría de sus 21.114 votos en ese entonces.



Tras el fracaso en su aspiración al Congreso, Castillo se vuelve a lanzar como candidato a la Gobernación de Arauca para el periodo 2020-2023 bajo la coalición Unidos por Arauca, conformada por Cambio Radical, el Partido de la U, MAIS y Colombia Renaciente, y con el apoyo de la Alianza Social Independiente y la Unión Patriótica.



Fuentes en Arauca le dijeron a EL TIEMPO que la captura de Castillo representa un duro revés a la política que estaba siendo hegemónica en el departamento, pues el gobernador tenía un caudal electoral muy poderoso y durante las elecciones locales logró ubicar a dos de sus aliados en alcaldías importantes como Arauca y Arauquita. Además, aliados de su coalición quedaron en otras tres alcaldías y también logró mayoría en la Asamblea.



Castillo Cisneros ya había sido salpicado por un escándalo de contratación en 2020, cuando la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la adquisición de paquetes alimentarios para la población vulnerable durante la cuarentena por la pandemia del covid-19.



(Además: Por amenazas, candidatos en Arauca hacen campaña solo por internet)



Cabe resaltar que durante su campaña para la Gobernación de Arauca en 2019, Castillo Cisneros denunció ante la Fiscalía amenazas a su equipo de trabajo por parte del Eln. Incluso, una vez tuvo que abandonar de afán el municipio de Tame por amenazas contra su vida. Además, el gobernador también denunció en ese entonces que no existían garantías de seguridad para ejercer su actividad política en la zona rural del departamento de Arauca.

