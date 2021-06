El falso futbolista que 'anotó' más estafas que goles

La cancha en la que se movía no era precisamente una de césped. Su cancha, más bien, eran los países a donde viajaba para estafar a personas y empresas haciéndose pasar por un supuesto jugador europeo.



Los goles que metió no los hizo en el arco. Bernio Enzo Varhagen, un hombre de 27 años proveniente de Surinam, dedicaba su tiempo a robar en distintos sitios del mundo. Sus mentiras no tenían fronteras y la jugada que hizo en Colombia, el último país que visitó hace pocos días, no le salió como tal vez había planeado. Incluso casi termina linchado.

De su carrera como jugador poco se conoce. Pero según el portal alemán 'Transfermarkt', que recopila datos sobre el rendimiento de futbolistas, Varhagen fue fichado en el 2013 por el equipo holandés Willem II Tilburg U19. Luego, entre 2015 y 2019, hizo parte de siete equipos de diversos países como Chile, Sudáfrica y Dinamarca.



Precisamente en este último, Varhagen estuvo detenido, según informó la Policía Metropolitana de Santa Marta, ciudad en la que el hombre también realizó sus estafas.

El ciudadano, de nacionalidad holandesa, estuvo este mes en Colombia aplicando su metodología para robar: las autoridades informaron que además de mentir sobre su profesión, contrataba servicios turísticos que acordaba pagar por transferencias que nunca concretaba.



"De acuerdo con la información verificada, este sujeto al parecer utilizaba la modalidad de consignación vía empresas de giros que después las retractaba, y el dinero nunca se hacía efectivo", explicó Óscar Solarte, comandante de la Policía de la capital de Magdalena.



El pretexto que usaba era que en su condición de extranjero, no cargaba dinero colombiano en efectivo. Además, según expuso Solarte, el hombre mostraba los comprobantes electrónicos de la transacción pero el estado siempre era pendiente porque por ser fin de semana, el pago solo se reflejaría el martes al ser un giro internacional.



Antes de que se concretara la transferencia, el falso futbolista la cancelaba cuando ya había disfrutado del servicio o producto que recibió.

Así quedó al descubierto

La Policía informó que el fin de semana pasado estuvo en Santa Marta y allí pasó la noche en suites de hoteles de la ciudad, alquiló yates y disfrutó de la gastronomía local sin pagar un peso.



“En Santa Marta los prestadores de servicios turísticos se caracterizan por brindarles una atención muy especial a los extranjeros y en este caso mucho más, al enterarse que estaban al frente de una supuesta estrella del fútbol internacional”, manifestó el comandante.

A través de engaños logró entrar a algunos equipos futbolísticos en el 2019. Foto: Instagram

Sin embargo, durante esos días tuvo un encuentro con trabajadoras sexuales, quienes no permitieron que el hombre les pagara a través de transferencias. Ellas, a diferencia de sus otras víctimas que cayeron en sus trampas, no creyeron en el supuesto giro.



Como no recibieron el dinero en efectivo que pedían, las mujeres lo insultaron y cuando pidieron ayuda para que lo obligaran a responder, ciudadanos por poco lo linchan en el balneario turístico El Rodadero.



Uniformados llegaron a la zona tras ser requeridos por testigos que estaban presenciando la escena con el turista a quien consideraban normal.



Pero la sorpresa llegó cuando verificaron los antecedentes y establecieron que se trataba de un estafador internacional que acostumbra a viajar por todo el mundo robando a hoteles, restaurantes, agencias de viaje y equipos de fútbol.



“Solicitamos antecedentes ante la Interpol y apareció que presentaba una condena por estafa que cumplió en Dinamarca, también tuvo un lío por secuestro de una ciudadana chilena (...)", detalló el comandante.



De no haber sido por el escándalo, el hombre se habría ido de Santa Marta sin ser descubierto, pues ya estaba por marcharse.

El Universal, diario cartagenero, informó que Varhagen también estuvo en La Heróica durante fin de semana del 10 al 13 de junio.



Un promotor de turismo de la agencia Fiu Tour, citado por ese medio, aseguró que el hombre contrató con ellos los servicios de lancha rápida, yate y alimentación. Todo sumaba alrededor de 25 millones de pesos que nunca fueron cancelados.



Confiaron en él ya que "él mandaba el pantallazo de que hizo el trámite del dinero y luego te hacía llegar un mensaje de Bancolombia, notificándote que tu dinero estaba en transacción. En ese punto creíamos que era la confirmación efectiva de que la plata estaba, por eso todos caímos en la falsedad, porque todo estaba bien craneado”, le dijo Porras a El Universal.



Además de esto, de acuerdo al promotor, el falso futbolista también habría arrendado casa y apartamentos en el centro histórico.

¿Qué pasará con su situación judicial?

Debido a que no había ninguna orden judicial en su contra, Bernio Jordan Enzo Verhagen quedó libre el 17 de junio. En un inicio, se supo que el hombre había abandonado Santa Marta sin pagar lo que debía y que se había comprometido a responderles a las víctimas de sus estafas.



Un día después, la Unidad Investigativa de este diario estableció que la policía judicial de Migración Colombia lo capturó en un lujoso apartamento contratado a través de Airbnb.



El sitio donde se hospedaba está ubicado en el edificio Blue Gardens, en Barranquilla. El propietario señaló que se trataba de una persona de bien, que ya le había pagado los 280.000 pesos diarios que le cobraba por una estadía de 10 días. Pese a esto, descubrió que la transferencia había sido reversada.

Bernio Jordan Enzo Verhagen permanece en la Fiscalía de Cartagena. Foto: EL TIEMPO Bernio Jordan Enzo Verhagen. Foto: Migración Colombia Bernio Jordan Enzo Verhagen Foto: Migración Colombia

Dentro del proceso de expulsión, fue puesto a disposición de la Interpol y simultáneamente fue emitida una circular roja solicitada por Holanda, en donde también tiene problemas con la justicia.



Y es que ni los abogados del falso jugador se salvaron de ser engañados. Dos profesionales se presentaron en Migración para pedir la libertad de Verhagen. Luego admitieron que, de nuevo, el surinamés reversó las transferencias con las que les pagaría por sus servicios.



Ahora, el estafador permanece en la sede de la Fiscalía de Cartagena con fines de extradición. Si esta no se hace efectiva a corto plazo, Colombia procederá a judicializarlo.



El temor es que esto ya ha ocurrido en otros países, en donde ha sido detenido y luego vuelve a cometer sus engaños y robos.

ELTIEMPO.COM con información de la redacción de Nación y la Unidad Investigativa