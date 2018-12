Quién es Pino, el venezolano expulsado por Colombia

Este miércoles, Migración Colombia expulsó a Carlos Manuel Pino García, un hombre cercano a la misión diplomática de Venezuela y quien está casado con Gloria Inés Flórez, excongresista del Polo Democrático y secretaria de Gobierno de la Alcaldía Gustavo Petro entre el 2014 y 2015.



“El señor no tiene arraigo diplomático, pero se pudo establecer que sí tiene vínculos con la misión diplomática de Venezuela en Colombia”, le dijo a EL TIEMPO un oficial de inteligencia enterado del tema.

Sin embargo, este no es el primer encuentro que tiene Pino García con las autoridades colombianas.



El 26 de mayo de 1999, una operación del Ejército en las selvas del Vichada dio con la baja de Josué Elíseo Prieto, alias Esteban González, quien era considerado el ‘Ministro de Hacienda de las Farc’.



Durante el operativo, el entonces brigadier general Francisco René Pedraza, comandante de la Séptima Brigada del Ejército, aseguró que junto a Prieto se encontraban cuatro ciudadanos venezolanos, quienes presuntamente estuvieron vinculados a la guerrilla colombiana.



Entre ellos estaban Carlos Manuel Pino García, Pedro Guzmán Tambor, Miguel Salazar Hernández y Carlos Félix Zambrano.



En su momento, el Gobierno venezolano exigió la deportación inmediata de los ciudadanos. Caracas sostuvo que los cuatro detenido no se conocían entre sí y que dos de ellos estaban realizando investigaciones universitarias. Para esa fecha, Pino García tenía 44 años y era empleado de la Universidad Central de Venezuela.



El canciller venezolano del gobierno de Hugo Chávez incluso dijo que Carlos Manuel Pino, y otro de los capturados supuestamente fueron golpeados y amenazados de muerte.



Tras su investigación, la Fiscalía concluyó que los cuatro venezolanos detenidos eran colaboradores de las Farc y que había pruebas suficientes para enjuiciarlos por el delito de rebelión. Pino sostuvo en su defensa que estaba en el sitio averiguando cómo era el lugar porque estaba interesado en una zona de turismo.



Para los investigadores, no era creíble esa versión de pretender montar un negocio relacionado con turismo en una zona selvática en la que, además, la guerrilla tenía fuerte control.



Tras un año de que iniciara el caso y ante la demora del Gobierno de Venezuela para entregar información, el caso se cayó y los capturados quedaron en libertad condicional tras el pago de una caución.

Las reacciones

Las reacciones en torno a la captura de Carlos Manuel Pino no se hicieron esperar. A través de Twitter, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Ángela Robledo y Claudia López mostraron su solidaridad con Pino.



"Pido se garantice la seguridad de la defensora de DDHH y líder de @ColombiaHumana_, @GloriaFlorezSI, cuyo esposo Carlos Pino fue expulsado del país hoy. Gloria ha denunciado que ella y su familia vienen siendo víctimas de persecución y seguimientos", escribió Cepeda.

Pido se garantice la seguridad de la defensora de DDHH y líder de @ColombiaHumana_, @GloriaFlorezSI, cuyo esposo Carlos Pino fue expulsado del país hoy. Gloria ha denunciado que ella y su familia vienen siendo víctimas de persecución y seguimientos. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 20 de diciembre de 2018

Por su parte, Gustavo Petro dijo: "Si el gobierno de @IvanDuque expulsó a Carlos Pino, violó los derechos fundamentales de @GloriaFlorez y su hijo, es una evidente persecusión sistemática a la Colombia Humana como grupo civil con identidad politica por parte del Estado".

Si el gobierno de @IvanDuque expulsó a Carlos Pino, violó los derechos fundamentales de @GloriaFlorez y su hijo, es una evidente persecusión sistemática a la Colombia Humana como grupo civil con identidad politica por parte del Estado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 20 de diciembre de 2018

Esta misma línea la continuó la representante y excandidata vicepresidencial del petrismo, Ángela Robledo, quien llamó a la Defensoría para que siga el caso y vigile el respeto de los derechos de Pino y su familia.



“Carlos Pino, funcionario de la embajada de Venezuela y esposo de Gloria Florez, compañera de Colombia Humana, fue detenido y conducido a Catam. Exigimos plenas garantias de la Defensoría”, agregó Robledo.

Carlos Pino funcionario de embsjada de Venezuela y esposo de @GloriaFlorezSI compañera de @ColombiaHumana_ fue detenido y conducido a Catam.Exigimos plenas garantias de @DefensoriaCol @ ee — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 19 de diciembre de 2018

La excandidata vicepresidencial de Alianza Verde, Claudia López, no solo cuestionó la decisión sino que le pidió a la Cancillería que explique y haga públicas las razones que motivaron la decisión.



“Señor canciller Carlos Holmes Trujillo, qué justificación tiene la Cancillería para deportar a Carlos Pino, funcionario venezolano, esposo de una ciudadana colombiana y padre de un niño colombiano”, escribió López

Señor canciller @CarlosHolmesTru qué justificación tiene la Cancillería para deportar a Carlos Pino, funcionario venezolano, esposo de una ciudadana colombiana y padre de un niño colombiano? — Claudia López (@ClaudiaLopez) 20 de diciembre de 2018

Sin embargo, Gloria Flórez, esposa de Pino, aún no se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Su última publicación fue realizada el día de ayer, 18 de diciembre.

