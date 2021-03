¿Quién es Alex Cruz, fotógrafo denunciado por abuso sexual?

El nombre del fotógrafo Daniel Alexander Buitrago Cruz, mejor conocido como Alex Cruz, se convirtió en tendencia luego de que la fotógrafa Diana Quiros denunciara públicamente, a través de un video que se viralizó en redes sociales, que había sido abusada por su colega.



(En contexto: Denuncian a reconocido fotógrafo por abuso sexual)

Alex Cruz es un fotógrafo especializado en bodas y celebraciones de quince años.



Desde hace cuatro años, Cruz tiene un perfil en el sitio web de MyWed, especializado en planificación de bodas. En este portal está expuesto el portafolio del fotógrafo así como la tarifa que cobra por sus sesiones.



En el video de denuncia de la fotógrafa Diana Quiros se exponen las redes sociales de Cruz, donde tenía anclado su propio sitio web: www.alexcruzfotografo.com.



Sin embargo, luego de que se viralizara el video en el cual Quiros hace la denuncia, Cruz cerró todas sus redes sociales así como su página web oficial.



Hasta el momento, Cruz no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia por abuso en su contra. Este lunes en la mañana fue capturado.



En entrevista con Blu Radio, Quiros detalló que para realizar la denuncia en la Fiscalía necesitaba el nombre completo y cédula del presunto agresor. Sin embargo, ella solo lo conocía como Alex Cruz.



“Fuimos al conjunto residencial para pedir los datos al administrador, tan de malas que el tipo llegó. Mi esposo casi lo mata, pero la Policía reaccionó rápido para impedir que hiciera una locura”, contó la fotógrafa a Blu Radio.



(Lea también: Capturan al fotógrafo Alex Cruz por abuso sexual)

La denuncia

En un video publicado en su cuenta de Facebook, la fotógrafa Diana Quiros denunció que fue víctima de abuso sexual por parte del reconocido fotógrafo Alex Cruz.



En el video, que dura un poco más de 5 minutos, la mujer contó su experiencia con esta persona e incluso adjuntó evidencia de que Cruz la drogó. Quiros relata que la semana pasada, el sábado 27 de febrero, tenía una boda en Villa de Leyva (Boyacá) en la que iba a trabajar con Cruz.



En la denuncia, contó que viajó a Bogotá para después desplazarse hacia Villa de Leyva (Boyacá) con el objetivo de trabajar en una boda con Cruz.



Esto fue el viernes 26 de febrero y, aunque en sus planes estaba quedarse en un hotel, Cruz le ofreció una habitación en el apartamento de su hermana.



Sin embargo, esto fue un engaño y terminó sola en el apartamento con Cruz. En ese momento no le vio nada malo, pues "tenía al señor Alex Cruz en un concepto muy bueno, de una buena persona que se jacta de la presencia de Dios en su vida y lo tenía en muy buen concepto. Yo me sentía en compañía de un amigo, realmente", relata la fotógrafa.

Diana Quiros estuvo hospitalizada en la Clínica Palermo dos días, donde le realizaron exámenes para verificar si hubo o no abuso sexua FACEBOOK

TWITTER

Quiros agregó que Cruz comenzó a preparar unos alimentos y estaban tomando cerveza, pero no recuerda qué pasó de ahí en adelante.



"Cuando desperté, realmente fue por puro instinto de supervivencia, porque cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello, y me estaba ahorcando".



En ese momento salió corriendo del apartamento y un taxista la llevó hasta un hotel. Allá llamó a la Policía y la recogió una ambulancia.



Estuvo hospitalizada en la Clínica Palermo dos días, donde le realizaron exámenes para verificar si hubo o no abuso sexual. Tras los exámenes se evidenció, agregó, que fue positiva para una droga conocida como 'polvo de ángel'.



Quiros terminó su duro relato diciendo que una mujer "debería tener derecho y libertad de estar en cualquier lugar del mundo en compañía de la persona que sea sin sentir miedo, sin ser violentada, sin pensar que el que tiene al lado la va a lastimar, porque no puede ser que este tipo de actos se vean justificados porque uno como mujer confió".

También le recomendamos:

-¿Dejarían libres a Paul y a Julián por homicidio de Ana María Castro?



-Brecha de género en investigación ha bajado poco en los últimos años



-Mujeres sufren una 'pandemia en la sombra' por la violencia machista