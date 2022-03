Karolay Nohava Forero salió una tarde a pasear a sus mascotas en el municipio de Circasia, Quindío. Cuatro horas después, luego de que sus mascotas llegaron solas a la casa, sus familiares la salieron a buscar y uno de ellos encontró su cuerpo sin vida en medio de una zona boscosa de su localidad.



(Lea: Joven estudiante fue raptada y asesinada cuando paseaba a sus perros)

Nohava estudiaba en las noches y cursaba séptimo semestre del programa de Derecho en la Universidad La Gran Colombia sede Armenia. Se había graduado de bachiller cuatro años atrás en el colegio Libre de Circasia y era conocida entre sus amigos y familiares por su voz y su amor hacia los animales.Debido a que desde hace varios años su mamá vive fuera del país, la joven se hizo cargo de su hermana mejor y ambas residían en el barrio La Plancha.

Este es el lugar donde fue hallado el cuerpo de Karolay Nohava Forero. Foto: Redes sociales

Siempre era muy amable y sociable. Era súper linda en todos los sentidos, muy trabajadora y veía por su hermanita FACEBOOK

"Siempre era muy amable y sociable. Era súper linda en todos los sentidos, muy trabajadora y veía por su hermanita", contó Juliana Díaz, una de sus amigas.



A la joven le gustaba cantar e incluso en sus redes sociales compartía los videos de las interpretaciones que hacía.



"Nunca olvidaremos su ternura, su forma de ser, con esa gran sonrisa y esa hermosa voz para cantar, que era lo que tanto le gustaba y el amor por los animales", comentó su prima María Peñaloza



Su mamá, Yuri Forero, dijo: "Mi hija solo merecía cosas bonitas. Ella era una niña intachable, un ejemplo a seguir, una verraca que me hizo ser verraca a mí para ella, para que ella lograra sus metas, y le han arrebatado la oportunidad de seguir. Pido que se haga justicia".

Velatón en Circasia por el asesinato de Karolay. Foto: Tomada de Facebook

Hubo una marcha exigiendo justicia por el crimen de Karolay

En la noche de este sábado, miles de personas se reunieron en Circasia para protestar por lo sucedido y reclamar justicia por este crimen que enluta al departamento.



"No ganamos nada con levantar nuestras voces hoy si mañana olvidamos, no podemos olvidar lo que está pasando, tenemos que unirnos porque si no mañana será otra mujer asesinada y luego otra. Hace unos días mataron a otra mujer en Armenia y no ha pasado nada; la justicia es ciega", dijo Luz Aneth Botina, una de las asistentes a la protesta.

Velatón exigiendo justicia por el crimen de Karolay en Circasia, Quindío. Foto: Tomada de Facebook

De otro lado, se conoció que las autoridades investigan varias hipótesis sobre el asesinato de la joven, como un posible feminicidio o un hurto.



"Estamos apoyando las actividades del CTI con el fin de esclarecer los hechos en que pierde la vida la joven Yenni Karolay, un hecho que enluta al Quindío. Trabajaremos incansablemente hasta lograr llevar ante los jueces los responsables de este hecho", señaló el comandante de Policía en el Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA