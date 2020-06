Lo que se conoce sobre la muerte de la estudiante Daniela Quiñones

"Si quieren una descripción de Daniela es que era la mejor persona que he conocido", esas son las palabras con las define una amiga cercana a Daniela Quiñones, la joven antioqueña quien fue asesinada en la madrugada del domingo en Marmato, Caldas, y cuyo cuerpo fue hallado en el río Cauca en la mañana del martes.

Sus redes sociales no eran solo el espacio donde demostraba la alegría con la que la recuerdan en la universidad, sino también el escenario donde mostraba su defensa a la igualdad y el respeto por la dignidad de las mujeres.



En su universidad también la recuerdan como una joven que siempre se destacó por su sensibilidad social y capacidad de irradiar alegría a niños, jóvenes y adultos vulnerables, convicciones que manifestó con su vinculación al grupo estudiantil Seres, el cual trabaja para construir una comunidad más empática, solidaria y equitativa.



La muerte de Daniela, quien cursaba octavo semestre de Administración de Empresas en la Universidad Eafit de Medellín, ha consternado a todo este municipio del occidente de Caldas, hasta donde había llegado hace varios meses a trabajar en el local de su mamá durante la cuarentena.

Los Bomberos de Marmato encontraron el cuerpo de Daniela Quiñones tras 48 horas de Búsqueda. Foto: Bomberos de Marmato

Según se conoció, su madre llegó a Marmato meses antes de la pandemia. Allí, en el sector conocido como El Atrio, emprendió una droguería, negocio muy escaso en el municipio. Daniela, ante la suspensión de clases, viajó hasta allí para acompañarla y ayudarla.



Ahí, la joven de 23 años habría hecho algunos amigos y a uno de ellos le aceptó ir a una fiesta la noche del pasado sábado 13 de junio. La última vez que su familia la vio con vida.



Algunas versiones señalan que sobre las 3:00 a. m. la joven quiso irse y uno de los hombres que estuvo en la celebración se ofreció a llevarla en moto hasta su casa, a donde nunca llegó.



Tras la ausencia prolongada de la joven, su familia denunció la desaparición el domingo y la Sijín inició con las investigaciones que indicaron que la joven habría sido asesinada y arrojada al río Cauca, el cual queda a escasos metros de la cabecera del municipio.

La universidad Eafit convocó a un plantón virtual por la muerte de Daniela Quiñones. También en Marmato convocaron a plantones. Foto: Archivo particular

Y fue allí donde, tras más de 48 horas de búsqueda, los bomberos de Marmato rescataron su cuerpo. Lo hallaron a la altura de La Pintada (Antioquia), sector Puente Iglesias, a más de 50 kilómetros del municipio.



Al encontrarse en jurisdicción de Antioquia, los bomberos entregaron el cuerpo a la Policía de ese departamento, que ya lo envió a Medicina Legal para los peritajes que determinarán si la joven fue abusada o no antes de ser arrojada al río.



"Ella no se merecía esto, ninguna mujer lo merece, por eso lo único que esperamos es que se haga justicia", comentó la amiga de esta familia.



La investigación

No se sabe mucho sobre el hombre con quien se le vio por última vez. Pobladores indicaron que se trata de un joven conocido en el municipio, sin antecedentes de ningún tipo.



Además, actualmente no tiene ningún proceso vigente, pues no fue capturado en flagrancia, por lo que se debe hacer una investigación previa que justifique una orden de captura.



Hasta el mediodía de este miércoles, el hombre solo tenía condición de sospechoso por ser la última persona que habría visto a Daniela con vida y quien, según se conoce, tiene rastros de rasguños en su rostro y cuello.



De acuerdo con la información preliminar, el proceso de investigación iniciaría bajo el delito de homicidio agravado, mientras se determina si podría o no catalogarse como feminicidio. La Policía en Caldas precisó que avanzan las investigaciones en el caso, pero continúa sin pronunciarse al respecto.

Acompañamiento de la universidad

La universidad Eafit invitó este miércoles a un encuentro virtual por la memoria y el legado de la estudiante, el cual será este 17 de junio a las 5:00 p. m., en un acto simbólico al que también invitamos a sus familiares y amigos y se realizará a través de la página web de la institución.

Juan Luis Mejía Arango, rector del alma máter, a través de un comunicado rechazó y hecho e indicó: "Como comunidad eafitense nos embarga una profunda tristeza debido a la partida de Daniela. En medio de este momento de dolor hacemos un llamado urgente para no desfallecer en el deber de construir una sociedad en la que se privilegie el respeto por la vida de nuestras jóvenes mujeres, quienes colmadas de sueños e ilusiones buscan contribuir a un mejor país".



De igual manera, en Marmato se convocó este miércoles a elevar globos blancos al cielo en memoria de la joven a las 2 de las tarde. De igual manera se invitó a 'la marcha del silencio' que se llevará a cabo en el parque El Llano. Se ha solicitado vestir prendas blancas y velas de este mismo color.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES