Por tres días consecutivos, decenas de jóvenes quibdoseños recorrieron las principales calles de la capital chocoana para protestar, de manera pacífica, por la muerte violenta de más de 70 jóvenes —según organizaciones sociales— en medio de la guerra que hay entre grupos al margen de la ley en varios barrios de la ciudad, una guerra que parece no terminar y, por el contrario, se recrudece con una intensidad que devora la tranquilidad de esta capital.



“Decidimos hacer esto por eso, por la violencia que hay en Quibdó, por la violencia que hay contra la vida de nosotros los jóvenes. Muchos de los que han matado estaban estudiando, era gente buena. Les disparan los grupos que están peleando entre ellos”, comentó Hayla Murillo Murillo, integrante del colectivo Ni uno Menos y del Comité del Paro Cívico Juvenil.



En Quibdó, contó la joven, se volvió común que antes de que el reloj marque las 6 de la tarde, quienes estén trabajando, departiendo con sus amigos en un establecimiento de comercio o estudiando dejen todo tirado y se vayan para sus hogares pues a esa hora nadie puede estar en la vía pública.



A lo anterior se suma que en cualquier casa, fiesta o reunión pueden llegar y disparar sin mediar palabra, pues los enfrentamientos entre bandas criminales se han recrudecido, afectando fuertemente a la población de la zona urbana.



Los enfrentamientos comenzaron entre grupos como ‘los Mexicanos’, ‘Locos Yan’, ‘Palmeños’, ‘Kennedy’ y ‘Rapados’ por temas de microtráfico y extorsión.



Incluso, durante las campañas para las elecciones del Congreso de la República, muchos candidatos de la zona denunciaron que las bandas estaban extorsionando a los candidatos que quisieran entrar a los barrios para presentar sus propuestas.



Precisamente, en la capital chocoana, muchos ciudadanos tienen que pagar extorsiones, desde las señoras que venden jugos o empanadas cerca del malecón, pasando por quien tiene planeado reformar el baño de su casa y pone materiales de construcción en la acera de su vivienda, hasta el dueño de un establecimiento de comercio.



La extorsión, denuncia Murillo, para el propietario de un local se da en dos momentos: primero debe pagar una especie de matrícula que va desde los 3’000.000 de pesos hasta los 5’000.000, para después entregar mensualmente el 10 por ciento de ese pago.



Sobre esto, se ha denunciado que muchas personas han tenido que abandonar la ciudad, pues ante la falta de dinero para pagar estas extorsiones, prefieren huir para no ser perseguidos por los miembros de estos grupos.



A la disputa entre estas bandas se suma la llegada de las milicias urbanas del Eln, las cuales, según explicó Luis Ernesto Olave, vocero del Movimiento Fuerza Afro, buscan acabar con ‘los Mexicanos’, que están patrocinados por grupos paramilitares y portan armas largas y fusiles.

Durante las manifestaciones que se llevaron a cabo esta semana en Quibdó, algunos jóvenes expresaron su rechazo porque son las víctimas de la guerra. Foto: Alcaldía de Quibdó

Estos grupos paramilitares se encuentran desde finales del 2020 en una confrontación con otros grupos para asumir el control del negocio del microtráfico. Ese año se registraron en la ciudad 151 asesinatos. La guerra continuó el año pasado, cuando fueron 140 homicidios.



Este grupo lo integran muchos jóvenes que han llegado huyendo de la violencia que se da en las zonas rurales de municipios como Riosucio, Medio Baudó, Medio San Juan, Bagadó, pero en Quibdó no encuentran oportunidades por parte del Estado y son reclutados.



“Hay unas bandas pequeñas que tenían diferencias y peleas de barrios. Las que son fuertes son tres y ellos se estaban enfrentando a ‘los Mexicanos’ por el control del negocio. Ahora llega el Eln, que va a acabar con todos, según la información que han entregado a través de panfletos y otras amenazas”, explicó Olave.



Para hacerle frente a esta situación, a Quibdó llegó un componente de hombres con equipos y tecnología anticrimen para apoyar las acciones contra los grupos delincuenciales que han generado acciones criminales en los últimos días.



Este equipo especial de la Policía llega con el propósito de fortalecer el pie de fuerza en la capital del Chocó y así enfrentar a las bandas delincuenciales que tienen azotada la ciudad.



Esto, después de los asesinatos que se presentaron en los últimos días en la ciudad y teniendo en cuenta que, según registros de la Policía, van 56 homicidios. La cifra es diferente a las que manejan organizaciones civiles, pues argumentan que no todos los casos llegan a manos de las autoridades.

El obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, manifestó que la ola de homicidios en el municipio está desbordada, “lo que ubica a la ciudad entre cinco y seis veces por encima del promedio nacional, lo cual ya debería llamar la atención de las autoridades”.



De hecho, algunas autoridades chocoanas manifestaron esta semana que debía haber una militarización.



“Hago un llamado al gobierno municipal y al Gobierno Nacional para que se solicite de forma urgente que se militarice la ciudad. Sabemos que hay escasez de personal de fuerza pública, pero Quibdó ya no aguanta más”, expresó el personero municipal, Domingo Ramos.



En ese sentido, llegaron hombres de uno de los grupos élites de la Policía Nacional, quienes, además de hacer presencia en las zonas rural y urbana, estarán patrullando los ríos.



“Un componente de hombres armados y equipados y con tecnología anticrimen llegó a la capital de Chocó para apoyar las acciones contra los grupos delincuenciales que han generado acciones criminales en los últimos días. La tarde del miércoles 6 de abril, tres delincuentes fueron abatidos por la Policía Nacional cuando se enfrentaron a una patrulla”, informó la Policía en un comunicado.



El comandante de la Región de Policía n.º 6, el brigadier general Gustavo Franco, por su parte, desmintió la información de un panfleto que prohíbe la circulación por la zona urbana de la ciudad.



“Inescrupulosos, con el ánimo de generar pánico en Quibdó, han circulado un panfleto de un grupo al margen de la ley que carece de toda veracidad”, aseguró Franco.



Pero Murillo y Olave aseguran que esto no es suficiente y la ciudad necesita otro tipo de intervenciones que aboguen por el cuidado de la vida de los jóvenes quibdoseños, los mismos que hoy están siendo asesinados en calles, aceras y dentro de sus casas.

“Lo que estamos pidiendo es que se haga inversión social en la juventud. Está llegando mucho joven desplazado, mucho joven hijo de víctimas que no tiene oportunidades para mejorar su calidad de vida y, al no tener esas opciones, estas bandas lo que están haciendo es cooptarlos”, concluyó Olave.

Grupos de jóvenes de Quibdó se reunieron en un solo clamor #SOSQuibdó Que se respete la vida. pic.twitter.com/zlWj3GxrLb — El Murcy - Jeison Riascos (@eLmuRCy_) April 8, 2022

Los hechos de violencia más recientes son los del 5 de abril, cuando se registró el homicidio de tres personas en el sur de Quibdó.



Sobre estos hechos violentos, la Policía indicó que el primero, en el barrio San Vicente, se dio cuando “delincuentes que se movilizaban por vía fluvial desembarcan y llegan al sitio a disparar contra los ocupantes de una vivienda a orillas del río, dejando un saldo de dos personas asesinadas y dos heridas, entre las cuales hay una menor de 8 años, quien recibió un disparo en una pierna”.



Las personas lesionadas están fuera de peligro, aclaró Clauder Antonio Cardona Cataño, comandante de Policía Chocó. Sin embargo, el personero de Quibdó indicó que en este ataque fueron tres las personas lesionadas.



Asimismo, manifestó que hubo un segundo ataque armado, en el barrio Simón Bolívar, en el que un joven fue asesinado y otra persona resultó herida, “para un saldo total de tres personas fallecidas y cuatro heridas”.



El funcionario aseguró que hay grupos o bandas criminales que se están enfrentando entre ellas y generando pánico y zozobra en la comunidad.



“Rechazamos estos actos, así sea que entre ellos mismos se estén matando. No hay muertos buenos y muertos malos, pero están cayendo también inocentes porque se está disparando indiscriminadamente”, manifestó el personero.



Por su parte, el comandante de Policía Chocó confirmó que hay disputas internas entre dos grupos de delincuencia común organizados (GDCO) que operan en este sector de la ciudad, ‘los Mexicanos’ y ‘los Palmeños’.



“Estos GDCO eran aliados y tenían una confrontación con el ‘clan del Golfo’, pero al parecer, por diferencias internas entre cabecillas, se genera esta confrontación en una zona que no teníamos priorizada, a diferencia de otras donde sí teníamos las capacidades dispuestas”, aseguró el uniformado.



El comandante dijo que están adelantando las investigaciones del caso y que cuentan con dispositivos amplios y suficientes en esta zona para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.



“Hemos recompuesto el dispositivo para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía del sector sur de Quibdó”, agregó.



Por su parte, Franco Gómez aseguró que unidades de investigación criminal se encuentran adelantando las diligencias del crimen.



“Ya tenemos información que nos permite determinar los presuntos autores materiales de este lamentable hecho. Vamos por ellos, para seguir en las capturas, que van en 887 en esta ciudad”, expresó el general Franco.



Mientras tanto, el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez, manifestó que luego de las manifestaciones de jóvenes durante esta semana, se realizó una reunión con los líderes para llegar a acuerdos que permitan salir de esta situación y brindar mejores oportunidades a los menores de edad.



“La juventud ha sido la más afectada por la coyuntura que estamos atravesando en Quibdó, por ello, nos reunimos con los consejeros juveniles, el Coordinador de Juventudes departamental, la Gobernación de Chocó, Personería y Defensoría para socializar el pliego de peticiones de estos muchachos”, señaló el mandatario local.



A la reunión también asistieron la gestora social y la secretaria de Inclusión, Yolanda Palacios, “para trabajar conjuntamente con los líderes del paro cívico juvenil, en acciones que nos permitan salir de esta situación y contribuyan a ofrecerles mejores condiciones”, señaló Sánchez.