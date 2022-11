Momentos de terror vivieron los conductores que transitan en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña y la Costa Caribe. Hombres armados amenazaron a varios transportadores e incineraron ocho vehículos de carga pesada. La vía presenta cierre total.

El hecho ocurrió a las 3:30 de la tarde de este lunes, en el sector conocido como La Curva, en jurisdicción de Bucarasica.



De acuerdo con los reportes de los mismos conductores, un grupo de hombres armados que portaban fusiles y vestían prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, bloquearon la vía y los obligaron a descender para quemar los tractocamiones.

Vía registra cierre total. Se desconoce qué grupo armado realizó el ataque. Foto: Cortesía

Mientras el fuego consumía las cabinas y la carga de cada camión, una humareda de humo negro se apoderó del paisaje y alertó a otros transportadores que de inmediato se detuvieron para evitar ser víctimas del grupo subversivo.



"Tengan cuidado, muchachos, no se metan porque aquí en La Curva quemaron más de seis tractomulas. Yo estoy aquí arriba y me orillé", narró un conductor a sus colegas que transitan este importante corredor vial.



Por ahora, las autoridades no han establecido qué grupo armado sería el responsable de este ataque contra el gremio transportador.

En este sector de la vía constantemente se presentan enfrentamientos armados entre el Eln y el Ejército Nacional, que patrulla la zona.



El Insitituto Nacional de Vías (Invías) informó que la vía presenta cierre total. La quema de los vehículos se presentó en los kilómetros 92 y 94+400.

